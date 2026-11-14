Estos son los cinco hábitos sencillos que te ayudarán a cuidar tu salud mental

La salud mental no depende exclusivamente de la rutina, sino de diversas decisiones que se toma en el día a día. Aunque no son sustitutos, hay una serie de hábitos que pueden ser de gran utilidad en el hogar.

Especialistas indican que la salud mental está condicionada a circunstancias personales y sociales. En tal sentido, los hábitos pueden ser una guía práctica para brindarnos bienestar, pero no reemplazan el acompañamiento de un profesional si llega a ser necesario.

Pequeños cambios en el entorno del hogar y en las actividades diarias pueden ser de gran utilidad para cuidar nuestra salud mental. Se trata de herramientas que pueden ayudar ante las exigencias habituales.

HÁBITOS PARA LA SALUD MENTAL

Luz natural: expertos recomiendan hacer actividades usuales, como leer, cocinar y hasta trabajar, cerca de las ventanas. En cambio, al cierre de la jornada se aconseja hacer lo opuesto, dado que está desaconsejado tener esta clase de estímulos durante la vigilia.

Entornos agradables: objeto personales, fotografías y colores de nuestro gusto ayudan a que la vivienda se sienta como propia. La salud mental se verá beneficiada al adaptar el entorno a las necesidades y preferencias de cada persona.

Pequeñas tareas: otro consejo para proteger la salud mental es resolver pequeñas tareas para reducir la carga cotidiana. No se trata de tener resultados perfectos, sino de evitar la acumulación de responsabilidades.

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Actividades agradables: cada persona sabe cuál es el estilo de vida más agradable para su autocuidado. En tal sentido, se puede proteger la salud mental al leer, cocinar, caminar, cuidar una mascota o hasta teniendo invitados de confianza.

Pedir ayuda: los hábitos domésticos pueden ayudar a la salud mental, pero no resuelven por sí mismos los problemas. En caso de que no consigas como gestionar el estrés, es recomendable buscar la asistencia de un especialista.