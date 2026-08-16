Sucesos

EN ZULIA: Falleció concejal del PSUV tras sufrir aparatoso accidente, impactó de frente contra un autobús

Zoila Maguiña Sanz
Zoila Maguiña Sanz
1 Min de Lectura
Zulia un aparatoso accidente Concejal Psuv
El concejal del Psuv murió en un aparatoso accidente al chocar contra una buseta. Foto cortesía Noticia al Día.

Un aparatoso accidente de tránsito ocasionó la muerte de un concejal del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), en el estado Zulia. El hecho ocurrió en el sector El Manguito, parroquia Urribarrí del municipio Colón, de esa entidad.

Las autoridades identificaron a la víctima como Henyerve Flores, de 34 años de edad, quien residía en el sector Falcón Ríos, publicó el portal Noticia al Día.

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Según el reporte oficial, Flores estuvo en una celebración de 15 años luego esperaba compartir con un grupo de amigos.

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Se informó que transitaba por la vía, impactó de frente contra un transporte de pasajeros. Las lesiones que sufrió fueron de tal gravedad que le provocaron la muerte en el sitio.

En el lugar se presentaron funcionarios de los cuerpos de seguridad y de rescate para resguardar la escena. Y luego procedieron con el levantamiento del cadáver y la atención de los ocupantes de la buseta que resultaron lesionados.

Las autoridades de tránsito iniciaron las investigaciones para determinar las causas de la colisión.

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