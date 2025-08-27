Sucesos

En Zulia: Cayó desalmado que ordenó el secuestro de «su amigo» comerciante, pidió miles de dólares

Caraota Digital
Por Caraota Digital
2 Min de Lectura
2 Min de Lectura

Las autoridades policiales capturaron a un sujeto de 36 años, identificado como Kaissan Aldebal Oubied, quien habría ordenado el secuestro de un amigo comerciante en el municipio Cabimas, estado Zulia.

Tabla de Contenido

Douglas Rico, director del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), informó sobre el caso en sus redes sociales. Supuestamente, el comerciante fue secuestrado cuando salía de la casa de Oubieb.

Leer Más

Estafaban con supuestas referencias de Pago Móvil en Margarita: y así fueron descubiertos, dos adolescente entre ellos
Estafaban con supuestas referencias de Pago Móvil en Margarita: y así fueron descubiertos, dos adolescente entre ellos
Asesinaron de un tiro en la cabeza a una mujer dentro de su casa en Guárico, su expareja sería sospechoso
Detuvieron a hombre que se viralizó por atacar a dos personas en Baruta con un cuchillo, estaban discutiendo por una botella

Los secuestradores golpearon al comerciante en varias partes del cuerpo, lo sometieron y lo llevaron a un lugar desconocido. Luego se comunicaron con la familia de la víctima, a quien le pidieron 50.000 dólares por su liberación.

De acuerdo a las investigaciones, los secuestradores del comerciantes fueron Rodrigo José Duran Gutiérrez (37), Reimor Samuel Reyes Chirinos (29) y, Frank José Piña Franco (32) y Rafael Belisario Gutiérrez Colina (40).

LIBERARON AL COMERCIANTE

La familia de la víctima presentó una denuncia ante el Cicpc. En ese sentido, la Delegación Municipal de Cabimas puso en marcha las investigaciones y, finalmente, el comerciante fue liberado.

«Sin embargo, gracias a la presión policial y al trabajo de campo, la víctima fue liberada sin cancelar el dinero exigido por los delincuentes», explicó Rico en Instagram.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: DETUVIERON A HOMBRE POR ACOSAR A SU HIJASTRA EN ZULIA, LE OFRECIÓ UN TELÉFONO NUEVO A CAMBIO DE QUE ESTUVIERA CON ÉL

Funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) lograron el rescate de una joven de 13 años, con condición especial, quien estaba secuestrada, desde el pasado 2 de diciembre, por dos hombres que resultaron detenidos en el operativo policial.
El Cicpc se encargó de las investigaciones del caso. Foto: Archivo

Las investigaciones determinaron que Oubied contrató a los cuatro antisociales para que secuestraran al comerciante. «Aprovechó que la víctima y su padre acudirían a su vivienda a llevarle unos medicamentos», apuntó Rico.

Las autoridades capturaron a Oubieb y a tres de los secuestradores, mientras que Rafael Gutiérrez se mantiene prófugo. Los detenidos y las evidencias quedaron a la orden del Ministerio Público.

ETIQUETADO:
Compartir este artículo

Síguenos en las Redes

Últimas Noticias

La razón por la que el senador Miguel Uribe se encontraría nuevamente "en condicón crítica"
Insólita condena al adolescente implicado en asesinato de Miguel Uribe Turbay, abogado acusador no está conforme
Mundo
Un brutal ataque con ácido ha conmocionado a la comunidad de New Port Richey, en Florida (EEUU), tras la muerte de Robert Heyden, de 65 años, quien fue rociado con ácido sulfúrico por su esposa mientras dormía.  
Espeluznante venganza de una mujer contra su esposo que pidió quedarse con la casa tras el divorcio
EEUU
Maduro dice que Venezuela ha recibido «impactante solidaridad mundial» tras amenaza de un submarino nuclear de EEUU
Venezuela