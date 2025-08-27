En Zulia: Cayó desalmado que ordenó el secuestro de «su amigo» comerciante, pidió miles de dólares

Las autoridades policiales capturaron a un sujeto de 36 años, identificado como Kaissan Aldebal Oubied, quien habría ordenado el secuestro de un amigo comerciante en el municipio Cabimas, estado Zulia.

Douglas Rico, director del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), informó sobre el caso en sus redes sociales. Supuestamente, el comerciante fue secuestrado cuando salía de la casa de Oubieb.

Los secuestradores golpearon al comerciante en varias partes del cuerpo, lo sometieron y lo llevaron a un lugar desconocido. Luego se comunicaron con la familia de la víctima, a quien le pidieron 50.000 dólares por su liberación.

De acuerdo a las investigaciones, los secuestradores del comerciantes fueron Rodrigo José Duran Gutiérrez (37), Reimor Samuel Reyes Chirinos (29) y, Frank José Piña Franco (32) y Rafael Belisario Gutiérrez Colina (40).

LIBERARON AL COMERCIANTE

La familia de la víctima presentó una denuncia ante el Cicpc. En ese sentido, la Delegación Municipal de Cabimas puso en marcha las investigaciones y, finalmente, el comerciante fue liberado.

«Sin embargo, gracias a la presión policial y al trabajo de campo, la víctima fue liberada sin cancelar el dinero exigido por los delincuentes», explicó Rico en Instagram.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: DETUVIERON A HOMBRE POR ACOSAR A SU HIJASTRA EN ZULIA, LE OFRECIÓ UN TELÉFONO NUEVO A CAMBIO DE QUE ESTUVIERA CON ÉL

Las investigaciones determinaron que Oubied contrató a los cuatro antisociales para que secuestraran al comerciante. «Aprovechó que la víctima y su padre acudirían a su vivienda a llevarle unos medicamentos», apuntó Rico.

Las autoridades capturaron a Oubieb y a tres de los secuestradores, mientras que Rafael Gutiérrez se mantiene prófugo. Los detenidos y las evidencias quedaron a la orden del Ministerio Público.