EN VIDEOS: Fiesta de revelación de género provocó un fuerte incendio en pleno restaurante en Lechería

Este domingo se registró un fuerte incendio en un restaurante ubicado en la avenida Principal de Lechería, cerca del sector Cerro El Morro durante la celebración de una revelación de género en el local.

El alcalde del municipio Urbaneja, Manuel Ferreira, se apersonó hasta el sitio del suceso, donde pidió a los ciudadanos no transitar por la zona.

«Se está suscitando un incendio en el restaurante Oura. Estamos aquí todos los que tenemos que estar Bomberos del estado Anzoátegui, Protección Civil y la Policía de Urbaneja, pero está todo trancado y sería de mucha ayuda eliminar el tráfico», dijo anoche en su cuenta de Instagram.

Una revelación de sexo terminó en un incendio por unos fuegos artificiales en Lechería pic.twitter.com/EQbqta5fEd — 🇻🇪 amilcarrock 🇺🇦 (@amilcarrock) February 16, 2026

Las llamas se expandieron rápidamente ya que el restaurante contaba con un techo hecho de palmas.

Asimismo, las autoridades recomendaron a los vecinos de sectores cercanos mantener puertas y ventanas cerradas para evitar la entrada de humo generado por el incendio.

Los Bomberos del Estado Anzoátegui confirmaron que tras llegar al lugar lograron mantener la situación bajo control. «Se emplearon aproximadamente 30 mil litros de agua, contando con el apoyo de la unidad de supresión de los Bomberos Marinos, cisternas de Tachitec y de una cisterna particular».

Asimismo, confirmaron que el hecho no dejó personas heridas. «Tras asegurar el perímetro y confirmar que no se reportaron personas lesionadas, el personal de inspectores permaneció en el sitio realizando las labores de investigación correspondientes»

Hasta el momento no se ha emitido un reporte oficial sobre la causa del incendio. Sin embargo, trascendió de manera extraoficial que el fuego lo habría generado las mismas personas que estaban en la celebración de revelación de género con artefactos pirotécnicos.