EN VIDEO: Revelan estado de salud del bebé abandonado en una zona boscosa de Aragua

Los habitantes del estado Aragua se vieron conmovidos por el caso de un bebé que fue abandonado en una zona boscosa del municipio Zamora. Tras su rescate, el pequeño se recupera «satisfactoriamente», según las autoridades.

El bebé fue localizado en la madrugada del miércoles por un grupo de funcionarios policiales, quienes lo trasladaron al Hospital Dr. José Rangel, en Villa de Cura. Personal médico le brindó atención de emergencia y verificaron que está en buenas condiciones.

La gobernadora de Aragua, Joana Sánchez, visitó el hospital y detalló que el bebé está bajo un estricto cuidado médico. Asimismo, destacó el «dedicado trabajo del personal de salud» para atender al recién nacido.

«El pequeño, cariñosamente nombrado por las enfermeras como Ángel de Jesús, ha respondido satisfactoriamente a los cuidados brindados por el equipo de este centro médico», apuntó Sánchez.

EL ESTADO DE SALUD

Uno de los médicos encargados del caso indicó que el bebé llegó al hospital con un cuadro de hipotermia. «Evolucionó de forma efectiva, esperando su mejoría», explicó, aunque no brindó mayores detalles.

«Continuaremos informando sobre su evolución y aprovechamos para hacer un llamado a la maternidad responsable», concluyó la gobernadora. Hasta el momento, se desconoce la identidad de la persona que abandonó al bebé.

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El caso fue notificado al Consejo de Protección del Niño, Niña y Adolescente del municipio Zamora. Las autoridades pusieron en marcha el procedimiento legal correspondiente y avanzan en las investigaciones.