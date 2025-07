En video: Mujer denunció que fue drogada con burundanga tras buscar a sus hijos a la escuela en pleno centro de Barquisimeto

Una mujer denunció que la drogaron con burundanga en pleno centro de Barquisimeto, luego de buscar a sus dos hijos de la escuela.

«Fue el día miércoles a eso de las 12:30 del mediodía. Yo venía por los lados del centro comercial Cosmos pasando por la tienda que está en la esquina, venía con mis dos niños de buscarlos del colegio. En eso que estoy llegando a la calle 22 se me acerca un hombre y me pregunta una dirección. En eso me empieza a batir un pañuelo en mi cara y ahí empecé a sentirme mareada, que me picaban los ojos y me estaba sintiendo mal», relató al medio Noticias Barquisimeto.

«Mientras me preguntaba la dirección yo le digo que no sé, tratando de esquivarlo, de quitármelo así de encima. El hombre no se apartaba, como pude me quité, me eché a un lado y seguí caminando porque mi casa queda cerca, a unas cuadras. En lo que empiezo a sentirme más mareada, le digo a mi hijo mayor que me agarre fuerte y que no se suelten», recordó.

🚨 Una madre fue intoxicada con burundanga en pleno centro de Barquisimeto mientras caminaba con sus hijos. Mareos, pérdida de conciencia… hasta los niños presentaron síntomas.

⚠️ ¡La sustancia afectó incluso a las enfermeras que la atendieron! pic.twitter.com/49X6DlEuDr — Noticias Barquisimeto (@NoticiasBqto) July 4, 2025

Por suerte, la víctima pudo seguir caminando, aunque cada vez sintiéndose peor. «La niña empieza a decirme que le pican los ojos, la cara y que no veía bien. Yo le dije que no pararan, sino que siguieran porque ya íbamos a llegar. Ya cuando seguí caminando una cuadra y media más sentí los mareos, me paré y le digo al niño que llame a mi hermana porque ya no podía caminar, en eso estaba más mareada y no tenía noción de donde estaba».

LA LLEVARON AL MÉDICO Y CONFIRMARON QUE FUE DROGADA CON BURUNDANGA

«Logramos llegar a la casa y en eso me desmayé. Los niños llamaron a mis padres y ellos me encontraron inconsciente en la casa. De allí me llevaron al seguro a que me atendieran y el médico dio el diagnóstico de que me habían drogado con burundanga», sostuvo.

Sin embargo, la policía se habría negado a tomar su denuncia. «La respuesta de los funcionarios fue que no había delito como tal, porque no le pasó nada a mis hijos, ni me robaron, por lo que me dijeron que no podía hacer ninguna denuncia».