Mujer recibió al novio de su vecina en su casa para que no durmiera en la calle y lo que él hizo horrorizó a todos

Organismos de seguridad detuvieron a un hombre luego de haber asesinado a una vecina de 65 años quien le dio cobijo en su casa para que no durmiera en la calle en el sector Rómulo Gallegos, en el estado Táchira.

La víctima respondía al nombre de Ana Julia Contreras de Parra. «Esta ciudadana le da cobijo a un ciudadano de 19 años de nombre Carlos Bryan Cabrera Ramírez», informó el director del Cicpc, Douglas Rico.

En este sentido, explicó que este hombre había tenido una discusión con su pareja por lo que lo habían corrido de su casa. Al percatarse que no tenía a donde ir, Ana Julia le permitió pasar la noche en su casa.

Sin embargo, a la mañana siguiente ambos sostuvieron una discusión y ella le pidió que se fuera de su casa.

En medio de la discusión, el hombre tomó un arma blanca y la asesinó. Todo esto ocurrió ante la presencia de la nieta de la víctima de tan solo nueve años.

Posteriormente, el asesino amenazó a la pequeña y le dijo que no alertara a nadie hasta que él la llamara por teléfono.

Luego salió de la casa y se dio a la fuga. Al cabo de varias horas, la niña salió de la casa y avisó a los vecinos lo que había pasado, por lo que dieron aviso a las autoridades.

«Este sujeto se había dado a la fuga y es interceptado en una alcabala en el sector El Toro de Táchira por nuestros funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana, quienes lo retienen y se lo entregan a la comisión del Cicpc», indicó Rico.