EN MONAGAS: En un descuido de sus padres, ingirió gasoil y todo terminó en tragedia

Los habitantes del municipio Libertador en el estado Monagas, están en shock, luego de la muerte de un niño de un año, tras ingerir gasoil, en un descuido de sus padres.

La prensa local informó que el pequeño falleció en la emergencia pediátrica del Hospital Universitario Dr. Manuel Núñez Tovar, en Maturín.

Según los reportes preliminares, el pequeño habría encontrado el combustible almacenado en un recipiente al que podía acceder dentro de la vivienda.

Luego de percatarse de lo ocurrido, sus familiares lo trasladaron de inmediato al principal centro asistencial de la capital monaguense.

Sin embargo, a pesar de la atención médica, el niño presentó una intoxicación severa. Además, sus vías respiratorias se complicaron debido a la aspiración de hidrocarburos.

Su estado de salud se agravó y falleció pocas horas después de su ingreso.

Luego de ocurrida la tragedia, se supo que funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) iniciaron las averiguaciones para establecer cómo ocurrió el incidente y precisar las posibles responsabilidades.