EN FOTOS: Encava chocó en la Autopista Regional del Centro contra autobús accidentado, hay tres muertos

Este jueves se registró un fuerte accidente en la Autopista Regional del Centro (ARC) aproximadamente a las 5:10 de la mañana a la altura del kilómetro 133, sentido Caracas, dejando un saldo de tres personas fallecidas y una lesionada.

En el hecho estuvieron involucradas dos unidades de transporte público. De acuerdo con los primeros reportes emitido por Wuillder Palermo, presidente de Invialca, la unidad de la línea Transporte Las Delicias, que trasladaba a 48 pasajeros desde Boconó con destino a Caracas, se encontraba accidentada en el canal de emergencia al costado de la autopista.

Al cabo de un rato, el vehículo accidentado sufrió el impacto de una Encava la cual solo trasladaba al conductor y a su colector.

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Entre los muertos se encuentra el conductor y el colector que impactaron a la unidad de transporte accidentada.

El reporte aclara que no hubo pasajeros lesionados aunque se desconoce quien es el tercer fallecido.

Al lugar llegaron efectivos de los Bomberos, Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y policía del estado, quienes se mantienen en el sitio ejecutando las labores de extracción de los vehículos involucrados y coordinando el trasbordo seguro de los pasajeros y traslado del lesionado.