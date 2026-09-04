EN FOTOS: Dos lesionados dejó volcamiento de gandola vía Guarenas, habilitaron canal de contraflujo

Dos severos accidentes de tránsito generaron momentos de caos en la autopista Gran Mariscal de Ayacucho, entre Caracas y Guarenas, estado Miranda. Al menos dos personas resultaron heridas.

Los hechos se dieron poco después de las 3 de la tarde en esta importante arteria vial, sentido Guarenas. Los paramédicos viales del Ministerio de Transporte Terrestre (MTT), conocidos como Ángeles de la Autopista, informó al respecto en redes sociales.

El primero de los accidentes fue protagonizado por una gandola cargada, supuestamente, de cloro doméstico, que volteó a la salida de los túneles de Turumo. Según reportes extraoficiales, tan solo un canal de la autopista quedó abierto.

Por otra parte, un vehículo particular volcó en el interior del túnel, poco antes de la zona en donde la gandola sufrió el siniestro. Se desconoce si ambos accidentes tuvieron relación o si se trata de hechos aislados entre sí.

ATIENDEN LOS ACCIDENTES

Organismos de emergencias y seguridad se desplegaron en la zona en la que se dieron los accidentes. A la vez que buscaban despejar la vía y atender el siniestro, controlaban el tránsito en el sector.

De acuerdo al reportero de sucesos Román Camacho, dos personas resultaron heridas. Mientras tanto, Pablo Palacios, comandante del Cuerpo de Bomberos de Caracas, apuntó que una persona sufrió heridas por el accidente del vehículo de carga pesada.

#AHORA | Reportan fuerte retraso en la autopista Gran Mariscal de Ayacucho, sentido Guarenas, debido al volcamiento de un vehículo dentro del túnel y de una góndola al salir de este. Comisiones mixtas laboran en el lugar a fin de trasladar a los lesionados y despejar la vía.… pic.twitter.com/mAvcQOV9YL — Caraota Digital (@CaraotaDigital) September 4, 2026



Los accidentes provocaron lentitud en el tráfico vehicular y varios conductores usaron vías alternas para llegar hasta Guarenas. Poco después, las autoridades habilitaron un canal de contraflujo.