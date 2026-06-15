EN FOTOS: Abuelito cayó al río Guaire cuando ‘intentaba orinar’, así fue el despliegue para rescatarlo

Los organismos de seguridad rescataron este lunes a un hombre de 67 años, llamado Vicente, que cayó al río Guaire, en Caracas. El señor sufrió lesiones en la cabeza y tuvo que ser internado en un centro de salud.

Los hechos se dieron unos minutos después de las 10 de la mañana. El señor estaba en las inmediaciones de la autopista Gran Cacique Guaicaipuro (Francisco Fajardo), a la altura de la entrada hacia la Maternidad Concepción Palacios, en la parroquia San Juan.

De acuerdo al reporte oficial, el hombre iba a orinar en las orillas del Guaire. Sin embargo, perdió el equilibrio y cayó a las riberas del río, sufriendo lesiones en la cabeza. En las imágenes se aprecia que el señor quedó tendido sobre el pavimento, a un lado de la rivera.

Transeúntes se percataron de lo ocurrido y alertaron a las autoridades. Poco después, funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) se presentaron en el lugar pare rescatar al hombre.

ASÍ FUE EL RESCATE

Los funcionarios bajaron hasta el río Guaire para rescatar al señor y no se presentaron mayores contratiempos. Luego el hombre abordó una ambulancia de la PNB y fue trasladado al Hospital Miguel Pérez Carreño, en la parroquia El Paraíso.

El hombre presentó un traumatismo craneoencefálico (TCE) y laceraciones a nivel frontal. Aunque las autoridades confirmaron su traslado al hospital, se desconoce su estado de salud actual.

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Este mismo lunes, un motorizado perdió el control de su vehículo, chocó contra una defensa y cayó al río Guaire. Efectivos del Cuerpo de Bomberos de Caracas se desplegaron en el lugar y rescataron al hombre.