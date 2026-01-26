En Caracas: Capturaron a uno de los implicados en el asesinato del hijo de ‘El Kid’ Rodríguez

Las autoridades policiales capturaron a Yibran Pérez, alias El Pirulo, quien estaría involucrado en el asesinato de Deiker Rodríguez, funcionario de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) e hijo del exgrandeliga Francisco ‘El Kid’ Rodríguez.

Rodríguez fue asesinado a mediados de mes durante una operación encubierta en la parroquia Caricuao, en el oeste de Caracas. Una semana luego del crimen, las autoridades identificaron a Pérez como uno de los sospechosos.

De acuerdo al reportero de sucesos, Román Camacho, funcionarios de la PNB capturaron a Pérez en el sector Araguaney, del Barrio El Onoto, en la UD2 de Caricuao en la tarde del domingo, 25 de enero.

La Dirección de Inteligencia Estratégica de la PNB de la base Este se encargó del procedimiento. Tras su captura, Pérez fue presentado ante los tribunales y el caso quedó a la orden del Ministerio Público.

PRONTUARIO DE PÉREZ

Las investigaciones arrojaron que Pérez forma parte de la banda criminal conocida como La Piscina. Aunque no hay detalles sobre su rol específico, estaría involucrado en el asesinato del funcionario Deiker Rodríguez.

Esta peligrosa banda opera en Caricuao y zonas aledañas, en donde se dedica a la venta de sustancias psicotrópicas y estupefacientes. Se presume que otros miembros de la agrupación estén involucrados en el asesinato de Rodríguez.

El crimen se remonta hasta el pasado 16 de enero, cuando sujetos armados aseinaron a Rodríguez en Caricuao. Apenas surgió la relación de la víctima con el exgrandeliga, el caso tomó gran visibilidad en el país.