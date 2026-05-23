EN ARAGUA: Autobús lleno de pasajeros perdió el control y se salió de la vía rumbo a Choroní, esto es lo que se sabe

La mañana de este sábado ocurrió un accidente de tránsito en el municipio Girardot del estado Aragua, que por su magnitud pudo derivar en una tragedia. Un autobús de pasajeros se volcó y fue a parar al fondo de un caudal de agua.

Según medios locales, se trataba de un viaje recreativo que partió desde Caracas. Al parecer el chofer de la unidad perdió el control de la misma poco antes de llegar al terminal de pasajeros de Choroní.

Reportan que el conductor no pudo controlar la buseta, debido a una presunta falla mecánica. Esto ocasionó que se desviara de la calzada y terminara en el fondo del río que pasa junto a la carretera principal.

Se conoció que el colectivo colisionó inicialmente contra una edificación de la zona antes de acabar en el agua.

El impacto fue tan fuerte que los habitantes de la zona y transeúntes acudieron al lugar a ver lo que ocurría.

LEA TAMBIÉN: LA OBLIGARON A SUBIR A UN AUTOBÚS EN CAUCAGÜITA Y LO QUE HICIERON CON ELLA ES ESPELUZNANTE

Luego, llamaron a funcionarios de los organismos de rescate que acudieron para socorrer a los afectados. En el lugar se presentaron integrantes de la PNB, de la Policía de Aragua, Policía de Girardot, la GNB y efectivos de Protección Civil.

En el balance que realizaron las autoridades no se reporta ninguna víctima fatal. Es más, indicaron que los pasajeros solo sufrieron lesiones.

No obstante, los uniformados acordonaron el espacio donde ocurrió el suceso, para suministrar los primeros auxilios médicos. También coordinaron las tareas operativas para agilizar el tránsito en la vía costera.

Igualmente, se espera que se hagan las investigaciones del caso para determinar las verdaderas causas de accidente.