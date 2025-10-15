En Anzoátegui: Salió a trabajar y nunca más regresó, lo que encontraron horrorizó a todos

Los habitantes de la ciudad de Guanta, en el estado Anzoátegui, están conmocionados por la muerte de un joven de 30 años, llamado Wuilandes Suniaga, que desapareció el pasado fin de semana cuando salía a trabajar.

Wuilandes fue reportado como desaparecido en la madrugada del sábado, 11 de octubre. Sus familiares lo vieron por última vez cuando salía de su trabajo como vendedor de comida rápida en esta localidad del Oriente del país.

Las autoridades locales pusieron en marcha las investigaciones y, tras varios días de búsqueda, encontraron el cuerpo de Wuilandes en la mañana del martes. Todo parece indicar que el joven fue asesinado.

De acuerdo al medio En Oriente Noticias, el cuerpo de Wuilandes tenía signos de haber sido parcialmente quemado. Se desconoce si esta fue su casa de muerte o si lo quemaron luego de haber muerto.

CASO DE WUILANDES

Detectives del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) levantaron el cadáver de Wuilandes en el cerro Los Bajos de San José. Asimismo, hicieron las pesquisas en la escena del crimen.

El caso de Wuilandes, que era estudiante de cocina profesional, ganó gran relevancia entre los habitantes de Guanta. Apenas se supo de su desaparición, varios familiares y vecinos pusieron en marcha una campaña en redes sociales para dar con su paradero.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: VIDEO SENSIBLE: DETUVIERON A DEPRAVADO POR INTENTAR ABUSAR DE UNA PERRITA EN PLENA CALLE DE APURE

Ahora que las autoridades confirmaron la muerte de Wuilandes, sus seres queridos esperan que el crimen sea esclarecido. En primera instancia, exigen que se dé con el paradero de los responsables y se determinen las circunstancias del hecho.