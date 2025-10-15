En Anzoátegui: Salió a trabajar y nunca más regresó, lo que encontraron horrorizó a todos
Sucesos

En Anzoátegui: Salió a trabajar y nunca más regresó, lo que encontraron horrorizó a todos

Carlos Ramiro Chacín
Por Carlos Ramiro Chacín
2 Min de Lectura
2 Min de Lectura

Los habitantes de la ciudad de Guanta, en el estado Anzoátegui, están conmocionados por la muerte de un joven de 30 años, llamado Wuilandes Suniaga, que desapareció el pasado fin de semana cuando salía a trabajar.

Contents

Wuilandes fue reportado como desaparecido en la madrugada del sábado, 11 de octubre. Sus familiares lo vieron por última vez cuando salía de su trabajo como vendedor de comida rápida en esta localidad del Oriente del país.

Leer Más

Horror en Maturín: Director de la policía se habría quitado la vida en un módulo policial
Discutieron con un abuelito por 50 dólares y así armaron un plan para acabar con su vida en plena playa de Margarita
Le advirtieron sobre relacionarse con una joven de casi 40 años menor que él y terminó muerto tras una paliza

Las autoridades locales pusieron en marcha las investigaciones y, tras varios días de búsqueda, encontraron el cuerpo de Wuilandes en la mañana del martes. Todo parece indicar que el joven fue asesinado.

De acuerdo al medio En Oriente Noticias, el cuerpo de Wuilandes tenía signos de haber sido parcialmente quemado. Se desconoce si esta fue su casa de muerte o si lo quemaron luego de haber muerto.

CASO DE WUILANDES

Detectives del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) levantaron el cadáver de Wuilandes en el cerro Los Bajos de San José. Asimismo, hicieron las pesquisas en la escena del crimen.

Horror en Anzoátegui: Un abogado acribilló a su esposa y luego se quitó la vida
El Cicpc avanza en las investigaciones del crimen. Foto: Archivo

El caso de Wuilandes, que era estudiante de cocina profesional, ganó gran relevancia entre los habitantes de Guanta. Apenas se supo de su desaparición, varios familiares y vecinos pusieron en marcha una campaña en redes sociales para dar con su paradero.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: VIDEO SENSIBLE: DETUVIERON A DEPRAVADO POR INTENTAR ABUSAR DE UNA PERRITA EN PLENA CALLE DE APURE

Ahora que las autoridades confirmaron la muerte de Wuilandes, sus seres queridos esperan que el crimen sea esclarecido. En primera instancia, exigen que se dé con el paradero de los responsables y se determinen las circunstancias del hecho.

ETIQUETADO:
Compartir este artículo

Síguenos en las Redes

Últimas Noticias

Así es como los perros se pueden volver ‘adictos’ a sus juguetes, según reveló un estudio
Tendencias
En Los Ángeles: Activaron estado de emergencia por redadas migratorias de ICE
EEUU
Horror en Disney World: Turista fue encontrada muerta en uno de los hoteles del parque
EEUU