Emergencia en Baruta: Enjambre de abejas atacó a 18 niños en un colegio en Prados del Este

El alcalde del municipio Baruta, Darwin González, informó este martes que un enjambre de abejas atacó a 18 niños en un colegio en Prados del Este.

«Sufrieron picaduras tras ser alcanzados por un enjambre de abejas migratorias», indicó en sus redes.

Asimismo, sostuvo que ante la situación de emergencia, funcionarios de Seguridad Ciudadana del municipio Baruta acudieron de inmediato al lugar. Una vez en el sitio coordinaron los protocolos de atención y resguardo de la comunidad educativa.

Atención de emergencia por enjambre de abejas en Prados del Este Este martes, un total de 18 niños de un colegio ubicado en la urbanización Prados del Este sufrieron picaduras tras ser alcanzados por un enjambre de abejas migratorias. Ante la situación de emergencia, funcionarios de Seguridad Ciudadana del municipio Baruta acudieron de inmediato al lugar para coordinar los protocolos de atención y resguardo de la comunidad educativa. Durante el despliegue operativo en el sitio, el personal paramédico de Protección Civil Baruta atendió en el lugar de manera directa a 8 de los niños afectados, mientras que los 10 menores restantes fueron trasladados a una clínica cercana para recibir valoración medica. En estos momentos, todos los pequeños se encuentran en evaluación médica, sin presentar gravedad, para garantizar su estabilidad y bienestar, mientras los organismos reiteran el llamado a la ciudadanía a mantener la calma y reportar cualquier presencia de enjambres a las líneas de emergencia. — Darwin González (@darwingonzalezp) November 10, 2026

González señaló que el personal paramédico de Protección Civil Baruta atendió en el lugar de manera directa a ocho de los niños afectados. Mientras que los 10 menores restantes fueron trasladados a una clínica cercana para recibir valoración medica.

En estos momentos, todos los pequeños se encuentran en evaluación médica, sin presentar gravedad, para garantizar su estabilidad y bienestar.

Mientras los organismos reiteran el llamado a la ciudadanía a mantener la calma y reportar cualquier presencia de enjambres a las líneas de emergencia.