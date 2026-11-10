Sucesos

Emergencia en Baruta: Enjambre de abejas atacó a 18 niños en un colegio en Prados del Este

Dianny Burrafato
Dianny Burrafato
2 Min de Lectura
abejas

El alcalde del municipio Baruta, Darwin González, informó este martes que un enjambre de abejas atacó a 18 niños en un colegio en Prados del Este.

«Sufrieron picaduras tras ser alcanzados por un enjambre de abejas migratorias», indicó en sus redes.

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Asimismo, sostuvo que ante la situación de emergencia, funcionarios de Seguridad Ciudadana del municipio Baruta acudieron de inmediato al lugar. Una vez en el sitio coordinaron los protocolos de atención y resguardo de la comunidad educativa.

González señaló que el personal paramédico de Protección Civil Baruta atendió en el lugar de manera directa a ocho de los niños afectados. Mientras que los 10 menores restantes fueron trasladados a una clínica cercana para recibir valoración medica.

En estos momentos, todos los pequeños se encuentran en evaluación médica, sin presentar gravedad, para garantizar su estabilidad y bienestar.

Mientras los organismos reiteran el llamado a la ciudadanía a mantener la calma y reportar cualquier presencia de enjambres a las líneas de emergencia.

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