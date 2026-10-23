El trágico final de un motorizado en una carretera de Yaracuy, chocó de noche contra algo que no esperaba

Un motorizado de 44 años perdió la vida mientras manejaba en horas de la noche por un poblado del municipio Manuel Monge del estado Yaracuy y chocar contra una vaca.

La víctima respondía al nombre de Marcelino Ramón Chirinos Maldonado, a quien conocían cariñosamente como ‘Ñerón’. De acuerdo al medio Yaracuy Al Día, el hombre murió en el lugar de los hechos debido a la gravedad de sus heridas.

Vecinos de la zona precisaron que la vaca también presentó lesiones severas tras el impacto con el motorizado.

Por otra parte, señalaron que se ha vuelto una situación cotidiana que los animales de ganadería invadan la carretera. Esta situación se agrava aún más en algunas zonas donde hay falta de alumbrado público y las calles quedan completamente a oscuras. Por lo cual, personas del sector hicieron un llamado a los conductores a transitar con precaución.

Asimismo, llamaron a los productores agropecuarios de la zona para que refuercen el control y cercado del ganado, así como a las autoridades para que mejoren el alumbrado público.

Al lugar acudieron funcionarios de la PNB quienes iniciaron las averiguaciones correspondientes para determinar las responsabilidades del caso.