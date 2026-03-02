El crimen de un mototaxi de conocida app conmociona a Caracas: fue contactado bajo engaño

Las autoridades policiales esclarecieron el caso de Iván Alfredo Tapias Marcano, un conductor de la reconocida aplicación Yummy que fue asesinado a finales de febrero en la parroquia El Paraíso, municipio Libertador de Caracas.

El director del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), Douglas Rico, informó sobre el caso de Tapias. Precisó que los presuntos autores del crimen son Samir Guillermo Lobo Nieto, de 23 años, y Danilo José Rodríguez Pinto, de 34.

El caso se remonta hasta la noche del pasado lunes, 23 de febrero. De acuerdo a las investigaciones, Tapias estaba en su hogar en Caricuao cuando fue contactado por Lobo, quien le solicitó un traslado hacia El Paraíso.

«El victimario lo obligó a desviarse a una zona de escasa afluencia de personas. En el lugar, le ordenó detener la marcha y sin mediar palabra, le efectuó múltiples disparos que le causaron la muerte de forma inmediata», indicó el reporte policial.

AUTOR DEL ASESINATO DE TAPIAS

Detectives del Cicpc pusieron en marcha las investigaciones y descubrieron que Danilo Rodríguez sería el autor intelectual del crimen. Le ofreció a Lobo una moto a cambio de que le quitara la vida a Tapias.

Supuestamente, Rodríguez «sostenía múltiples problemas con Iván» Tapias por «comentarios negativos» sobre la pareja del conductor. Incluso, llegaron a tener altercados físicos en varias ocasiones, según las investigaciones.

Luego de que ocurrió el crimen, Rodríguez fue a la escena «para enterarse de lo sucedido como un doliente más». «Finalmente, se dirigió a la residencia de su pareja, a quien terminó confesándole el atroz crimen», acotó el reporte.

Tras varios días de investigaciones, las autoridades capturaron a Danilo Rodríguez y al presunto sicario Samir Lobo. También detuvieron a Oswalker Yuceth Tovar Nieves, de 22, quien, supuestamente, ocultó el arma homicida.