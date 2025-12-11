Sucesos

El caso de Deymar: Con un perverso plan fingía ser un hombre y estafó a varias mujeres en Caracas

Las autoridades informaron el miércoles sobre la captura de una joven de 26 años, identificada como Deymar Daniela Urbano Aragot, que habría cometido varias «estafas amorosas» en la ciudad de Caracas.

El fiscal general, Tarek William Saab, brindó en Instagram detalles sobre el caso de Urbano. De acuerdo a las investigaciones, la joven se hacía pasar por hombre con un «convertidor de voz» para contactar con mujeres en redes sociales.

«Creaba perfiles falsos en redes sociales haciéndose pasar por un hombre, y establecía relaciones afectivas o de confianza con las mujeres para luego solicitarles sus vehículos bajo diversos pretextos», expuso Saab.

Las autoridades determinaron que Urbano llegó a «sustraer vehículos» de las víctimas, aunque no detalló la situación de estos bienes. Se desconoce si comercializaba los carros o si contaba con algún cómplice.

CAPTURA DE URBANO

Apenas tuvieron conocimiento del caso, las autoridades pusieron en marcha las investigaciones. Así pues, determinaron que Urbano «operaba en la modalidad de ‘estafa amorosa’ o ‘catfishing’ con un alto nivel de elaboración».

«Se logró la aprehensión por caso de estafa continuada mediante un sofisticado método que involucraba suplantación de identidad y tecnología de inteligencia artificial», agregó Saab.

Urbano fue detenida por las autoridades policiales y puesta a la orden de la Fiscalía 158 del Ministerio Público del Área Metropolitana de Caracas. No hay detalles sobre el estado procesal de la joven o los cargos en su contra.

