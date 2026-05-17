Dos casas quedaron en peligro de derrumbe en La Pastora, les cayó alud de tierra de siete metros de longitud

El Cuerpo de Bomberos de Caracas informo acerca de la afectación de dos viviendas en la quebrada Catuche, en la parroquia La Pastora, en el municipio Libertador, a causa de un alud de tierra que comprometió su estructura.

Según el reporte, el alud de aproximadamente siete metros de longitud comprometió la integridad estructural de las casas.

Los funcionarios llegaron al sitio y verificaron que no había personas dentro de los inmuebles, debido a que ambas estructuras ya habían sido desalojadas preventivamente por las autoridades competentes en días anteriores.

El comandante general de los Bomberos, Juan Pablo Palacios, confirmó que no se registraron heridos ni víctimas fatales. Sin embargo, los funcionarios acordonaron la zona ante el riesgo continuo.

La labor de los efectivos del CBC consistió en ejecutar una rigurosa evaluación de daños y análisis de necesidades (EDAN) en las estructuras adyacentes.

Asimismo, se procedió al acordonamiento total del área de peligro como medida de seguridad activa ante la inestabilidad de la ladera y posibles réplicas o nuevos desprendimientos del terreno.

La quebrada Catuche representa un riesgo alto y latente de inundaciones y deslaves para sus habitantes, particularmente durante la temporada de lluvias en Caracas.

Esta corriente de agua nace en el Parque Nacional El Ávila y atraviesa barriadas densamente pobladas de las parroquias La Pastora, Altagracia y San Bernardino antes de conectar con el río Guaire.

UN RIESGO

La combinación de su geografía montañosa con factores humanos la convierte en una zona vulnerable y de riesgo para sus habitantes.

El cauce de la quebrada cuenta con tramos sumamente estrechos. Al llegar a puentes históricos y zonas con construcciones improvisadas adyacentes a las riberas, el flujo de agua se reduce críticamente. Esto causa desbordamientos rápidos ante aguaceros fuertes.

Igualmente, es un riesgo la acumulación de desechos y sedimentos. Por ello, organizaciones vecinales y reportes locales exponen que la falta de recolección continua de basura provoca que objetos grandes obstruyan el cauce.

Esto reduce drásticamente la capacidad hidráulica de los drenajes del sector.

Asimismo, el lugar se caracteriza por la inestabilidad de terrenos y taludes. Las fuertes lluvias saturan los suelos de los cerros de La Pastora, provocando colapsos frecuentes de muros perimetrales, deslizamientos de tierra y afectaciones directas a las estructuras habitacionales.