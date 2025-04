Detuvieron a mujer que transportaba a cuatro niños en una moto en Lara, esto dijo Saab

El fiscal general, Tarek William Saab, informó sobre la detención de una mujer a la que captaron en video mientras conducía una motocicleta con cuatro niños.

A través de su cuenta de Instagram, Saab señaló que la mujer identificada como María González, será imputada por el Ministerio Público del estado Lara. La mujer enfrentará un juicio por el delito de trato cruel.

«La mencionada ciudadana conducía imprudentemente un vehículo tipo moto, en compañía de cuatro niños cuyas edades son 3, 6, 8 y 9 respectivamente», indicó Saab en su escrito.

En el video se puede ver que además de ir cinco personas en una moto, ninguno de los tripulantes llevaba el casco de seguridad que exige la ley.

En este sentido, Saab destacó la imprudencia demostrada por esta mujer al volante. «La misma cruzó de manera irresponsable la peligrosa vía Lara-Zulia, colocando en riesgo no solo su vida y la de los niños a su cargo, sino también la de los transeúntes».

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Ministerio Público Venezuela🇻🇪 (@mpublicove)

A través de los comentarios de la publicación, varias personas expresaron pesar por la detenida. «Probablemente estamos en presencia de una madre cabeza de familia, único medio de transporte, quizás no tenía con quien dejar a los niños y no tenía opción. Ojalá tenga una buena defensa y eso niños no queden desamparados en caso de que la priven de libertad», indicó una usuaria.

«Eso es para multa y servicio comunitario no para cárcel», añadió otra persona.

Mientras tanto, otros usuarios destacaron que también deberían empezar a sancionarse a los funcionarios policiales que infringen las leyes de tránsito. «Me parece bien, pero el Ministerio Público también debería imputar a muchos policías que andan sin cascos y hasta 3 en una moto».