Detuvieron a hombre del video viral en el que grita y maltrata a su madre en su propio apartamento en Caracas

Una señora de 60 años de edad fue víctima de maltrato de parte de su propio hijo dentro de su apartamento situado en el Bloque 4 del barrio Pinto Salinas de la parroquia El Recreo, Caracas, por lo que las autoridades materializaron el arresto del agresor tras la viralización de un video en horas recientes.

De acuerdo con información del periodista Luis Sucesos, el aprehendido responde al nombre de Jhonatan Hernández.

«De manera rápida y eficaz, funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana llegaron a Pinto Salinas, Caracas, donde Jhonatan Hernández de 45 años, maltrató verbal, física y psicológicamente a Carmen Molina de 60 años y quien es su madre. El agresor no se encontraba en el lugar de los hechos», precisó en su cuenta de X (Twitter).

🚨𝐃𝐄𝐍𝐔𝐍𝐂𝐈𝐀! En el Apartamento 1404 del Bloque 4 del barrio Pinto Salinas en la parroquia El Recreo, Caracas. Carmen Aurora Molina de 60 años de edad, cédula V6122260, la propietaria del apartamento, ha denunciado maltrato por parte de su propio hijo y su esposa y nadie… pic.twitter.com/qhaxMXSZ7R — Leo (@diceleo_) June 20, 2025

EL CASO

Trascendió que la sexagenaria Carmen Aurora Molina, de 60 años de edad, es la dueña del apartamento. Asimismo, había denunciado maltrato por parte de su hijo y su esposa, pero nadie hasta ahora había querido ayudarla.

En videos difundidos en redes sociales, se aprecia al hijo de la señora gritarle de manera acalorada en su cara. Cada vez que la mujer intentaba replicarle, este le respondía con más fuerza.

«¡Que te calles! ¿Qué es lo que te pasa? ¡Me tienes obstinado! A mí me respetas. ¡Respetas, te dije! No te pego porque eres mi mamá, no te voy a pegar, ya estoy obstinado. Respetame, que te calles, me tienes obstinado. No quiero que me digas nada», grita el sujeto.

Se supo que la señora Carmen ya había colocado tres veces la denuncia contra su hijo. Asimismo, el hecho se dio en medio de los problemas cardíacos por los cuales atraviesa.