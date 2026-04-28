Descubrió que su compadre tenía un romance con su esposa, ideó un plan macabro para matarlo y así lo capturaron

Organismos de seguridad privaron de libertad a un hombre por asesinar a su compadre tras descubrir que presuntamente tenía un romance con su esposa en el estado Aragua.

El detenido quedó identificado como Kervin Ramírez, mientras que la víctima respondía al nombre de Carlos Javier Sarmiento Berríos, informó el medio Noticias 24 Carabobo.

El día del asesinato pidió una pistola prestada y mandó a su esposa e hijos al centro comercial Los Aviadores. Posteriormente, llamó a su compadre para que lo ayudara a hacer unas reparaciones en su casa ubicada en San Mateo, en dicha entidad. Cuando su compadre llegó le propinó seis disparos y lo enterró en una fosa cerca del patio de su vivienda.

Al cabo de varias horas, la familia de la víctima denunció su desaparición ante el Cicpc. Los investigadores descubrieron que la última persona que tuvo contacto con Sarmiento fue su compadre, por lo que llegaron hasta su casa y lo interrogaron. No pasó mucho tiempo antes de que Ramírez confesara lo ocurrido.

Un hombre asesinó a su compadre y enterró su cuerpo al descubrir que tenía un romance con su pareja, en el municipio Bolívar, del estado Aragua. Más detalles: https://t.co/MXe0HZvN7y pic.twitter.com/AuFeQXiyXI — Televen (@Canal_Televen) April 28, 2026

Tras lo ocurrido, lo privaron de libertad y pusieron a la orden del Ministerio Público. No obstante, siguieron investigando para dar con el paradero de la persona que le prestó la pistola.

Cuando arribaron a la casa de este individuo, cuyo nombre no se ha dado a conocer, el hombre abrió fuego contra la comisión del Cicpc, por lo que lo abatieron en el lugar.