Corriente arrastró a hombre que celebraba la Navidad en una playa con su familia, así encontraron el cuerpo

Organismos de rescate del estado Aragua encontraron durante la mañana de este viernes el cadáver de un hombre de 29 años que se encontraba desaparecido desde el pasado 25 de diciembre cuando nadaba en playa Los Cocos.

La víctima respondía al nombre de Kevin Joel Ramos Rosales, de 29 años, quien apareció en las inmediaciones de playa La Boca, municipio Costa de Oro. El hombre residía en la población de Magdaleno.

De acuerdo a lo informado por los organismos de seguridad, el pasado 25 de diciembre, Ramos acudió a la playa junto a su familia para celebrar la Navidad. Mientras se encontraba en el mar con su madre y su novia, una fuerte corriente lo arrastró, junto a ellas, informó Notitarde.

Aunque los equipos de rescate lograron salvar a ambas mujeres, el hombre desapareció bajo el agua. Desde entonces se desplegaron comisiones de Protección Civil, Bomberos de Aragua, PNB, GNB y ONSA quienes realizaron una intensa búsqueda por la costa.

Las labores de rastreo iniciaron el mismo 25 de diciembre, sin embargo, el equipo tuvo una pausa obligatoria durante la noche por las condiciones climáticas y la nula visibilidad, hasta su reanudación al amanecer de este viernes.

Una vez amaneció, a las 10:15 de la mañana, pescadores de la zona La Boca avistaron los restos a un kilómetro de distancia de la orilla. Posteriormente, le dieron aviso a los cuerpos de seguridad, y acto seguido los rescatistas ejecutaron la recuperación del cadáver y confirmaron el fallecimiento.

Funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) llevaron a cabo el levantamiento legal para los trámites correspondientes.