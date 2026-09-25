Contra todo pronóstico: Ganadero fue impactado por un rayo mientras trabajaba en Falcón

Momentos de tensión se vivieron en el municipio Mauroa, al occidente del estado Falcón, cuando un ganadero de la zona, identificado como Ángel Daniel Bravo Navas, fue golpeado por un rayo mientras trabajaba.

Los hechos se dieron en un predio del sector La Ceiba Sur de Mene Mauroa. De acuerdo al reportero Gerardo Morón, Bravo estaba haciendo labores de limpieza cuando se desataron intensas lluvias.

En horas de la tarde y en medio de una fuerte tormenta eléctrica, Bravo fue sorprendido por un rayo. Sin previo aviso, el ganadero de 34 años sufrió una descarga eléctrica y quedó tendido en campo abierto.

Vecinos y otros trabajadores se percataron del siniestro y se acercaron de inmediato para auxiliar a Bravo. Al percatarse que había sido golpeado directamente por un rayo, optaron por llevarlo a un centro de salud.

BRAVO SIGUE HOSPITALIZADO

El ganadero fue trasladado en un vehículo particular hasta el Hospital Doctor Rómulo Farías, en Mene de Mauroa. Personal de guardia le brindó primeros auxilios y examinó las quemaduras que sufrió.

Reportes extraoficiales indican que Bravo sufrió una quemadura eléctrica tipo A 1% SCQ. Se trata de una lesión de pronóstico leve a nivel cutáneo, puesto que solo fue afectada la capta más externa de la piel.

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Contra todo pronóstico, Bravo sufrió quemaduras leves en el siniestro. Igualmente, el ganadero permaneció ingresado de forma preventiva, puesto que se trató de una lesión causada por una descarga eléctrica y podría haber lesiones no visibles.

Los rayos no suelen ser un gran riesgo en las zonas urbanas. Sin embargo, los habitantes de las áreas rurales y agrícolas, como en Falcón, se encuentra más expuestas por la falta de pararrayos y las largas jornadas de trabajo al aire libre.