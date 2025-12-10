Consternación en Anzoátegui: Un niño fue abusado por cuatro aberrados, su abuela descubrió todo

Las autoridades policiales capturaron a cuatro sujetos, incluyendo a dos adolescentes, por, presuntamente, abusar sexualmente de un niño de apenas 10 años en el municipio Guanipa, en el estado Anzoátegui.

El caso salió a la luz el pasado sábado, 6 de diciembre. De acuerdo al diario regional El Tigrense, la abuela del niño presentó una denuncia ante la Policía Municipal de Guanipa y funcionarios del Servicio de Investigación Penal (SIP) pusieron en marcha las pesquisas.

La denunciante aseguró que el niño fue abusado sexualmente por un vecino conocido como Josela, junto a otro sujeto apodado Peruco, quienes viven en la calle Aragua del sector Humberto Simonovis.

Funcionarios de seguridad se desplazaron hasta esa zona y consiguieron que los dos sospechosos salieran de su residencia. Se identificaron como Pedro Alexis Azacón (39 años) y José Antonio Azacón (42).

Durante el procedimiento, dos adolescentes de 17 años tomaron una actitud agresiva e intentaron obstaculizar el procedimiento policial. Se presume que ambos jóvenes están relacionados con el abuso del niño.

CUATRO DETENIDOS

Los agentes detuvieron, en primera instancia, a los dos sujetos acusados del abuso y luego a los adolescentes que intervinieron en el procedimiento. Los cuatro aprehendidos estaban bajo los efectos del alcohol.

Producto de la gravedad del presunto abuso del niño, los cuatro sospechosos fueron trasladados a la sede de la policía municipal. El caso quedó en manos de la Fiscalía Décima Segunda del Ministerio Público.

Aunque todavía no hay suficientes detalles sobre los hechos, las autoridades presumen que tanto los adultos como los adolescentes están involucrados de alguna forma en el abuso que sufrió el niño.