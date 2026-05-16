CONMOCIÓN EN MONAGAS: Tres hermanos y un primito se bañaban en una laguna y todo terminó en tragedia

Un ambiente de profundo dolor y consternación embarga a la comunidad del sector San Jaime, ubicado en el municipio Maturín del estado Monagas, tras registrarse la trágica muerte por inmersión de cuatro menores de edad este sábado 16 de mayo.

Las víctimas de este lamentable suceso fueron identificadas por las autoridades locales como los hermanos Leonardo Peña, de 12 años de edad; Luisana Peña, de 11 años; y Oscar Peña, de 8. Junto a ellos se encontraba su primo, el pequeño Davián Pereira, también de 11 años de edad, de acuerdo a información manejada por El Periódico de Monagas.

Lo que inició como una jornada habitual para los jóvenes de la zona terminó en una de las peores tragedias familiares reportadas en la región en lo que va de año.

De acuerdo con los primeros reportes de los organismos de seguridad, los cuatro menores se encontraban en las inmediaciones de un cuerpo de agua de la localidad cuando, por razones que aún se investigan, se produjo el ahogamiento masivo.

VECINOS INTENTARON AYUDARLOS SIN ÉXITO

Vecinos de la zona, al percatarse de la situación, intentaron prestar auxilio, pero lamentablemente los esfuerzos fueron insuficientes para salvarles la vida.

Al lugar del siniestro se trasladaron de inmediato comisiones de Protección Civil y del Cuerpo de Bomberos del estado Monagas para iniciar las labores de rescate y asegurar el perímetro.

Posteriormente, funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) se presentaron para realizar el levantamiento de los cadáveres y coordinar su traslado a la morgue del Hospital Universitario Dr. Manuel Núñez Tovar, en la capital monaguense.

Expertos de la policía científica iniciaron los peritajes de rigor para determinar las circunstancias exactas que provocaron este fatal desenlace.

Las autoridades locales han reiterado el llamado a la prudencia y a la supervisión rigurosa de los menores de edad cerca de pozos, lagunas o ríos, especialmente durante los períodos en que estas formaciones acuáticas presentan variaciones en sus niveles debido a las condiciones climáticas.