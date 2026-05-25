Conmoción en Monagas: Estudiante murió tras recibir un botellazo durante ‘altercado’ en pleno liceo

Los habitantes de la localidad de Temblador, municipio Libertador del estado Monagas, están conmocionados por el caso de Sadier, un estudiante de 15 años que murió durante un altercado en el liceo.

Los hechos se dieron en las instalaciones del Liceo Fe y Alegría, en el sector Las Casitas. De acuerdo al medio regional El Periódico de Monagas, Sadier se vio involucrado en un conflicto con un compañero.

Otro estudiante habría golpeado en la cabeza a Sadier con un objeto contundente, específicamente una botella. El adolescente resultó gravemente herido y fue trasladado a un centro de salud.

El estado de Sadier era tan grave que fue remitido al Hospital Universitario Dr. Manuel Núñez Tovar (Humnt), en Maturín, capital de Monagas. El joven presentó un traumatismo craneoencefálico y murió unos minutos después de su ingreso.

INVESTIGAN MUERTE DE SADIER

Detectives del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) pusieron en marcha las pesquisas del caso. Además, trasladaron el cadáver de Sadier a la morgue para los procedimientos correspondientes.

Las autoridades buscan determinar las circunstancias en las que ocurrió la tragedia y las responsabilidades del caso. Hasta el momento, se desconoce la causa de la agresión que sufrió Sadier.

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No hay reportes de que algún estudiante haya sido detenido o si el victimario fue identificado. Mientras tanto, los habitantes de Temblador permanecen conmocionados por la inesperada muerte de Sadier y exigen que se haga justicia.