Conmoción en Carabobo: Abogada murió tras caer desde un distribuidor

Los habitantes de la localidad de Tocuyito, estado Carabobo, están conmocionados por el caso de una abogada de 55 años, identificada como Thaís Arteaga, quien murió tras caer al vacío desde un distribuidor.

Los hechos se dieron cerca de la 1 de la tarde del martes en el sector San Luis, municipio Libertador. De acuerdo a medios regionales, Arteaga cayó de una altura considerable, puntualmente desde el Distribuidor del Mercado Mayorista.

Testigos relataron que, inicialmente, Arteaga sobrevivió a la caída, pero presentaba severas lesiones y quedó tendida sobre el pavimento. Bomberos de Libertador se desplazaron a la escena para brindarle primeros auxilios.

ARTEAGA MURIÓ EN EL HOSPITAL

La abogada fue trasladada de emergencias a la Ciudad Hospitalaria Dr. Enrique Tejera (CHET), en la ciudad de Valencia. Tras su llegada, quedó en evidencia que presentaba un delicado estado de salud y murió poco después de su ingreso.

En imágenes que circulan en redes sociales se puede ver a Arteaga ensangrentada y con graves lesiones. Por tanto, fue diagnosticada de traumatismo craneoencefálico moderado, traumatismo torácico y fracturas múltiples en la clavícula derecha, el fémur, la tibia y el tobillo derecho.

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Las autoridades pusieron en marcha las investigaciones para determinar las circunstancias del descenso. Aparentemente, Arteaga sufría de un cuadro depresivo y habría tomado la decisión de lanzarse al vacío desde el distribuidor.

Organizaciones no gubernamentales han alertado en los últimos años sobre el aumento de suicidios en Venezuela. Si tienes pensamientos de este tipo, lo recomendable es buscar ayuda especializada.