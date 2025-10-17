Conmoción en Cabimas: Motorizados acribillaron a un militar dentro de un vehículo

Un militar, identificado como Kennys Jesús Peña Cardenas, fue acribillado esta semana en el municipio Cabimas, en el estado Zulia. El crimen conmoción a los habitantes de la localidad y las autoridades intentan esclarecer los hechos.

El crimen se remonta hasta la noche del martes, cuando Peña estaba en el interior de una camioneta en el sector El Barroso. De acuerdo con el diario Últimas Noticias, dos sujetos en moto interceptaron al militar.

Los antisociales, sin mediar palabras, abrieron fuego contra Peña, quien recibió varios impactos de bala. Pocos minutos después, los vecinos, que se alertaron por los disparos, encontraron el cuerpo del militar.

CASO DE PEÑA

Las fuerzas de seguridad se desplazaron hasta la escena del crimen para atender la situación. Aunque intentaron capturar a los victimarios, todo parece indicar que huyeron en moto luego de ejecutar el asesinato de Peña.

Detectives del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) levantaron el cadáver de Peña. Asimismo, hicieron las pesquisas correspondientes en la escena del crimen.

El cuerpo de Peña fue trasladado a la morgue de la localidad para la autopsia de ley. Se espera que en los próximos días trasciendan el informe forense.

Las autoridades pusieron en marcha las investigaciones para conocer más detalles del crimen. Hasta el momento, se desconoce el móvil del asesinato de Peña, sargento mayor de tercera de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB).