Conmoción en Bolívar: Hallan estrangulada a una joven modelo, era menor de edad

Los habitantes de la ciudad de Puerto Ordaz, en el estado Bolívar, están conmocionados por el hallazgo del cuerpo de Angely Benavides, una joven modelo muy reconocida en la entidad y participante de concursos de belleza.

De acuerdo a medios regionales, el cuerpo de Angely, de apenas 17 años, fue encontrado en la casa de su presunta pareja. Se trata de un hombre de 41 años, con el que la joven al parecer convivía desde hace tres años.

Las autoridades pusieron en marcha las investigaciones del crimen y levantaron el cuerpo de Angely. La medicatura forense habría determinado que la joven murió producto de una asfixia mecánica, indicando que fue estrangulada.

Según reportes extraoficiales, Angely y el hombre tuvieron una fuerte discusión por razones de «índole económica». Cabe destacar que ni las autoridades ni la familia de la víctima han confirmado oficialmente esta versión.

El Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) está encargado del caso y se esperan más detalles en los próximos días. Hasta el momento, no hay reportes de detenidos por la muerte de Angely.

CARRERA DE ANGELY

Angely Benavides era ampliamente conocida dentro del mundo del modelaje en el estado Bolívar. Noticias Oriente apuntó que la joven también era candidata al Reinado del Cacao de la entidad, representante al Salto Ángel.

La cuenta del concurso de belleza publicó a finales de julio un video de Angely compartiendo con varias niñas. La joven encabezaba el «proyecto social Sueños de princesas, coronas de esperanza y brillos de amor».

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por 𝑹𝒆𝒊𝒏𝒂 𝒅𝒆𝒍 𝑪𝒂𝒄𝒂𝒐 𝑩𝒐𝒍í𝒗𝒂𝒓 (@reinadelcacaobolivar)



Por otra parte, Angely se graduó recientemente de la educación secundaria. Recibió su grado como bachiller técnico medio en Telemática en el Colegio Fe y Alegría, en Ciudad Guayana.