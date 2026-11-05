Conmoción en Barquisimeto: Hallado cuerpo sin vida del ‘Señor de la cuerda’ y habitantes exigen justicia

Los habitantes de Barquisimeto, estado Lara, están conmocionados por la inesperada muerte de Rafael Simón Pérez, recordado en la ciudad como el ‘Señor de la cuerda’ o el «abuelo saltarín». El señor de 82 años habría sido asesinado en plena calle.

De acuerdo a medios regionales, el cuerpo de Pérez fue ubicado este miércoles en las inmediaciones del Centro Comercial Los Leones. Reportes extraoficiales indica que el señor tenía una herida contundente en la cabeza.

Detectives del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) se desplazaron a la escena del crimen. Una vez levantaron el cadáver de Pérez, interrogaron a algunos testigos.

Las autoridades pusieron en marcha las pesquisas para determinar las circunstancias en las que Pérez falleció. Hasta el momento, no hay alguna hipótesis clara y los detectives buscan conocer el móvil del crimen.

LUTO POR PÉREZ

La noticia de la muerte de Pérez se viralizó en redes sociales y generó conmoción entre los habitantes de Barquisimeto. Internautas manifestaron su dolor por la tragedia, a la vez que exigieron justicia.

Pérez era reconocido como una figura emblemática de Barquisimeto. Esto se debe a que ha dedicado más de 30 años de su vida a ejercitarse y saltar la cuerda en plena calle, convirtiéndose en un personaje icónico de la ciudad.

El señor era visto todos los días en el rayado peatonal del semáforo de las avenidas Los Leones con Lara. Más allá del ejercicio, Pérez entretenía a los conductores y peatones, logrando llevar un sustento a su hogar.

Pérez era oriundo de la Humocaro Alto, en el municipio Morán, y mostraba una condición física excelente a sus 82 años. Durante su juventud, se dedicó al boxeo amateur, en donde consiguió su agilidad y técnica para saltar la cuerda.