Cayó mujer por estafa en Zulia, así utilizaba la Inteligencia Artificial para engañar a personas y comercios

Funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) detuvieron a una mujer por estafa y fraude electrónico en el municipio Lagunillas, estado Zulia.

La mujer quedó identificada como Saleb Nayarit Ferrebus Duray, de 21 años.

El director del Cicpc, Douglas Rico, indicó que Saleb aprovechaba su récord crediticio en un comercio local para actuar como fiadora, permitiendo que las víctimas compraran teléfonos y otros equipos electrónicos financiados.

Posteriormente, le indicaba a los compradores que le depositaran las cuotas mensuales directamente a su cuenta bancaria personal.

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Sin embargo, luego utilizaba la herramienta de inteligencia artificial Gemini para alterar y falsificar digitalmente los comprobantes de pago, engañando tanto al comercio como a las personas afectadas.

La mujer fue puesta tras las rejas y el caso quedó bajo la jurisdicción de la Fiscalía 42.ª del Ministerio Público del estado Zulia.