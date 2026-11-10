Sucesos

Cayó mujer por estafa en Zulia, así utilizaba la Inteligencia Artificial para engañar a personas y comercios

Dianny Burrafato
Dianny Burrafato
1 Min de Lectura
mujer
Cicpc detiene a un hombre en La Guaira / Archivo

Funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) detuvieron a una mujer por estafa y fraude electrónico en el municipio Lagunillas, estado Zulia.

La mujer quedó identificada como Saleb Nayarit Ferrebus Duray, de 21 años.

- Publicidad -

El director del Cicpc, Douglas Rico, indicó que Saleb aprovechaba su récord crediticio en un comercio local para actuar como fiadora, permitiendo que las víctimas compraran teléfonos y otros equipos electrónicos financiados.

Posteriormente, le indicaba a los compradores que le depositaran las cuotas mensuales directamente a su cuenta bancaria personal.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: «QUEREMOS QUE NOS LO DEVUELVAN»: HABLÓ LA MAMÁ DEL BEBÉ QUE DESAPARECIÓ EXTRAÑAMENTE DE SU CASA EN SUCRE

Sin embargo, luego utilizaba la herramienta de inteligencia artificial Gemini para alterar y falsificar digitalmente los comprobantes de pago, engañando tanto al comercio como a las personas afectadas.

La mujer fue puesta tras las rejas y el caso quedó bajo la jurisdicción de la Fiscalía 42.ª del Ministerio Público del estado Zulia.

Compartir este artículo

📲 Sigue nuestras noticias en tiempo real uniéndote a las comunidades de Caraota Digital dando click: WhatsApp + Telegram. También tenemos app, descárgala: iOS  y Android 🌱

TASA BCV Mar 10/11
$ USD: 899,27 Bs
EUR: 1006,60 Bs