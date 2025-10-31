Sucesos

Cayeron tres extorsionadores que habían despojado de $50.000 a una persona en Maracay

Caraota Digital
Por Caraota Digital
2 Min de Lectura
2 Min de Lectura

Las autoridades policiales capturaron esta semana a tres presuntos extorsionadores, quien amenazaron la integridad física de una persona en la ciudad de Maracay, en el estado Aragua.

La Dirección de Acciones Estratégicas (DAET) de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) informó en Instagram sobre la captura de los extorsionadores. En las imágenes se aprecia que se trata de dos hombres y una mujer.

«Los sujetos en cuestión le exigían 1.000 dólares americanos bajo amenaza de atentar contra la integridad de la víctima», apuntó la PNB. Las autoridades no dieron detalles sobre las identidades de los presuntos extorsionadores.

El caso salió a la luz cuando la víctima presentó una denuncia ante la PNB de Aragua. Las fuerzas de seguridad formaron una comisión que puso en marcha las investigaciones y orquestó un plan para detener a los sospechosos.

CAPTURA DE LOS EXTORSIONADORES

Los agentes activaron una entrega vigilada del dinero en la avenida Aragua en el Parque Metropolitano en el municipio Girardot. Cuando los extorsionadores tomaron el efectivo, fueron detenidos en el lugar.

Las autoridades incautaron «elementos de interés criminalístico», incluyendo el carro en el que se transportaban y sus celulares. Una vez fueron detenidos, los presuntos extorsionadores quedaron a la orden del Ministerio Público.

Previamente, los extorsionadores le despojaron a la misma víctima unos 50.000 dólares «bajo amenaza de muerte», de acuerdo a las investigaciones.

