CARACAS: Violenta colisión entre carro y un camión en la autopista Valle-Coche dejó dos fallecidos

Un aparatoso choque cobró la vida de un hombre y una mujer este domingo en la autopista Valle-Coche de Caracas, luego de que el automóvil particular en el que viajaban ambas víctimas colisionara violentamente contra la parte trasera de un camión.

Según reportes de Román Camacho, el fatal impacto ocurrió alrededor de las 7:00 de la mañana, justo frente al rayado de la estación de servicio PDV.

Las fotografías difundidas sobre el accidente evidenciaron la magnitud del desastre material y la violencia del choque. En las gráficas se aprecia el carro particular completamente destrozado, con el capó, el parabrisas y el techo aplastados por la fuerza con que golpeó al vehículo de carga pesada.

Asimismo, las imágenes revelan que los asientos delanteros y gran parte de la cabina quedaron hechos pedazos y llenos de escombros y cristales rotos.

Camacho precisó que, debido a la fuerza del impacto, ambos ocupantes del vehículo particular fallecieron en el sitio. «Cuerpos de seguridad, rescate y tránsito terrestre se desplegaron en el lugar para efectuar el levantamiento técnico, realizar las experticias e identificar oficialmente a las víctimas», añadió.

El suceso en la autopista Valle-Coche generó un fuerte congestionamiento vehicular en dicha arteria vial.

De momento, no han trascendido las identidades de las víctimas y tampoco qué ocasionó este trágico hecho que embarga a sus allegados.

Cabe mencionar que un hecho parecido ocurrió el sábado en Caracas, cuando un motorizado perdió la vida tras impactar contra la parte trasera de un camión en la bajada de Tazón.

Al realizar la evaluación médica correspondiente al conductor de la motocicleta, los rescatistas confirmaron que el ciudadano ya se encontraba sin signos vitales debido a la gravedad del impacto.