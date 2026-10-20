CARACAS: Se aprovechaba de su puesto como administrador para alterar nóminas de una empresa y apropiarse del dinero

El Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) detuvo a un hombre por apropiación indebida de dinero.

El sujeto quedó identificado como David Alberto Araujo Marín, de 47 años. Según las autoridades, el arresto ocurrió en La Yaguara, parroquia Antímano, municipio Libertador, Caracas.

El director del Cicpc, Douglas Rico, señaló que el hombre valiéndose de sus funciones como administrador de la empresa, utilizaba su acceso a la plataforma de pagos para alterar los registros salariales semanales.

El método consistía en depositar a los trabajadores montos superiores a los que legalmente les correspondían. Luego los contactaba y les exigía que le devolvieran la diferencia a su cuenta personal.

Esta situación afectó directamente el patrimonio económico de los empleados y de la compañía.

Luego de un trabajo de inteligencia y seguimiento financiero por parte de los cuerpos de seguridad, David Alberto Araujo Marín quedó privado de libertad y fue puesto a disposición del Ministerio Público.