Sucesos

CARACAS: Fingió el robo de la casa donde trabajaba para sustraer una caja fuerte, así fue su modus operandi

Jhoan Melendez
Por Jhoan Melendez
2 Min de Lectura
2 Min de Lectura
Foto: Cortesía

Liliana Elibet López Villasmil, una empleada doméstica de 51 años, fingió el robo de la vivienda donde trabajaba en la ciudad de Caracas e incluso aceptó recibir una golpiza de sus cómplices, todo con el fin de hurtar la caja fuerte de sus empleadores.

Contents

Douglas Rico, director del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), expuso los detalles del caso a través de su cuenta en Instagram. Tras exhaustivas investigaciones, funcionarios de la División de Investigaciones de Hurto lograron detener a la mujer.

Leer Más

Hallaron cuerpo del dr. Uber Vera en la Regional del Centro, estaba desaparecido desde el 30Mar
El país registró 2.814 protestas en el primer trimestre, 47% más que en el mismo período de 2022
Descubrió que su pareja le era infiel y filtró uno de sus videos sexuales, así la detuvieron

LEA TAMBIÉN: LA ESPELUZNANTE MUERTE DE UN TÉCNICO DE ASCENSORES EN CARACAS: QUEDÓ ATRAPADO ENTRE DOS PISOS

El cuerpo policial también detuvo a Oliver José Key Espinoza, de 34 años, quien colaboró activamente en la ejecución del delito.

Actualmente, los agentes mantienen una búsqueda activa para localizar a los hermanos Kennedy Iván y Keyler Isaak González Monasterio. Estos formaron parte del robo de la caja fuerte.

DETALLES DEL MODUS OPERANDI DE LÓPEZ VILLASMIL

Rico detalló que López Villasmil facilitó el ingreso de los delincuentes al inmueble para concretar el robo de la caja fuerte. El director del Cicpc afirmó que «la golpearon y se llevaron una caja fuerte que posteriormente abrieron en Río Chico y se repartieron lo que había en ella».

Las investigaciones determinaron que todos los involucrados integran la banda delictiva denominada Los Quinteros de Barlovento. A pesar de los esfuerzos de la detenida por ocultar su participación fingiendo ser una víctima, las autoridades confirmaron su responsabilidad en el hecho.

ETIQUETADO:
Compartir este artículo

Síguenos en las Redes

Últimas Noticias

Washington y Caracas negocian la extradición de Álex Saab, según el Miami Herald
Washington y Caracas estarían negociando la extradición de Álex Saab, según el Miami Herald
EEUU
EN AMAZONAS: Localizan sin vida a menor que estuvo desaparecida por 27 días tras ser arrastrada por un río
EN AMAZONAS: Localizan sin vida a menor que estuvo desaparecida por 27 días tras ser arrastrada por un río
Sucesos
Magistrados del TSJ abordaron cooperación con la ONU y OIM sobre trata de mujeres
Magistrados del TSJ abordaron cooperación con la ONU y OIM sobre trata de mujeres
Venezuela