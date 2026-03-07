CARACAS: Fingió el robo de la casa donde trabajaba para sustraer una caja fuerte, así fue su modus operandi

Liliana Elibet López Villasmil, una empleada doméstica de 51 años, fingió el robo de la vivienda donde trabajaba en la ciudad de Caracas e incluso aceptó recibir una golpiza de sus cómplices, todo con el fin de hurtar la caja fuerte de sus empleadores.

Douglas Rico, director del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), expuso los detalles del caso a través de su cuenta en Instagram. Tras exhaustivas investigaciones, funcionarios de la División de Investigaciones de Hurto lograron detener a la mujer.

El cuerpo policial también detuvo a Oliver José Key Espinoza, de 34 años, quien colaboró activamente en la ejecución del delito.

Actualmente, los agentes mantienen una búsqueda activa para localizar a los hermanos Kennedy Iván y Keyler Isaak González Monasterio. Estos formaron parte del robo de la caja fuerte.

DETALLES DEL MODUS OPERANDI DE LÓPEZ VILLASMIL

Rico detalló que López Villasmil facilitó el ingreso de los delincuentes al inmueble para concretar el robo de la caja fuerte. El director del Cicpc afirmó que «la golpearon y se llevaron una caja fuerte que posteriormente abrieron en Río Chico y se repartieron lo que había en ella».

Las investigaciones determinaron que todos los involucrados integran la banda delictiva denominada Los Quinteros de Barlovento. A pesar de los esfuerzos de la detenida por ocultar su participación fingiendo ser una víctima, las autoridades confirmaron su responsabilidad en el hecho.