CARACAS: Carro se volcó y cayó a la vía contraria en plena Cota Mil, reportaron dos fallecidos

En la tarde de este lunes se dio un fuerte accidente de tránsito en la avenida Boyacá, mejor conocida como Cota Mil, en Caracas. El vehículo quedó volcado en medio de la calle y dos personas murieron, mientras que al menos una resultó herida.

Los hechos se dieron poco antes de las 4 de la tarde a la altura del distribuidor de Altamira, en el municipio Chacao. De acuerdo al reportero de sucesos, Román Camacho, tres personas iban a bordo del carro y perdieron el control.

El accidente dejó dos personas fallecidas. Se trata de Ramón Elías Pérez Bernal, coronel del Cuerpo de Bomberos de Caracas, y su madre, quien todavía no ha sido identificada. No hay detalles sobre las lesiones que causaron el fallecimiento.

Por otra parte, resultó herida Mariana Alejandra Mendoza Pérez, sargento primero de los Bomberos. Aunque no hay información sobre su estado de salud, trascendió que fue trasladada de emergencia a un centro asistencial.

CAUSA DEL ACCIDENTE

El reportero Joan Camargo informó que el vehículo se desplazaba hacia el centro de la ciudad cuando perdió el control. Luego chocó contra el muro de contención y cayó volcado en la otra vía, en dirección hacia el este.

Funcionarios del Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses (Senamecf) levantaron los cuerpos de las víctimas. Asimismo, agentes de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y de la Policía de Chacao también atendieron el accidente.

#AHORA | Dos personas fallecidas y tres heridas dejó un accidente de tránsito ocurrido la tarde de este lunes en la Cota mil de Caracas. Video: @JoanCamargo_ pic.twitter.com/2Go1XAqjS4 — Caraota Digital (@CaraotaDigital) March 9, 2026

Las autoridades pusieron en marcha una investigación para determinar las causas del accidente. Hasta el momento de la publicación de esta nota, se desconoce la razón por la que el vehículo perdió el control.