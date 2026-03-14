Sucesos

CARABOBO: Detective del Cicpc perdió la vida tras ser emboscado durante un procedimiento

Jhoan Melendez
Por Jhoan Melendez
2 Min de Lectura
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Foto: Notitarde

Delincuentes armados atacaron el pasado jueves 12 de marzo a una comisión del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) en el sector La Mirandita, al sur de Valencia, en el estado Carabobo, hecho que se cobró la vida del detective agregado Winder Principal Hernández, quien recibió impactos de bala durante la emboscada.

El funcionario cumplía labores de entrega de citaciones junto a sus compañeros, quienes salieron de la sede del Cicpc en Plaza de Toros. Según la periodista de sucesos, Heberlizeth González, los agresores recibieron a la comisión con disparos apenas llegaron a la zona.

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Los compañeros del detective del Cicpc emprendieron una persecución en el sitio mientras socorrían al herido. Rápidamente, trasladaron al funcionario de 25 años al ambulatorio de La Isabelica, solicitando apoyo de todas las unidades policiales disponibles.

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A pesar de los esfuerzos médicos, el detective falleció tras ingresar al centro de salud debido a la gravedad de sus heridas. Su estado de salud se reportó como crítico desde el primer momento del ataque.

Efectivos del Cicpc, la Policía de Carabobo y la policía municipal de Valencia ejecutaron un despliegue masivo en la zona sur de la ciudad. Los cuerpos de seguridad lograron identificar poco después al presunto autor del homicidio.

Los funcionarios mantuvieron el operativo de seguridad y las labores de inteligencia hasta aproximadamente las 9:00 de la noche. Durante ese lapso, los efectivos realizaron interrogatorios y averiguaciones exhaustivas para capturar a todos los responsables del crimen.

Hasta los momentos no han surgido más detalles en torno a este caso y cuál es el estatus de los antisociales que atacaron al funcionario.

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