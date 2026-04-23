Capturaron al tercer implicado en asesinato de padre e hijo en Táchira, se había escondido en Cojedes

Organismos de seguridad del estado Cojedes privaron de libertad a un hombre que estaría implicado en el asesinato de un padre y su hijo ocurrido en el estado Táchira el pasado 14 de abril, para evitar pagar una deuda de 10.000 dólares.

Funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana identificaron al detenido como José Octavio Briceño Pérez, de 35 años. Los uniformados informaron que dieron con su paradero tras labores de inteligencia que los llevaron hasta el sector La Granjita.

El hombre se encontraba en una casa sin número y al salir los funcionarios lo detuvieron sin mayores problemas. En el interrogatorio original, el sujeto dijo que se desempeñaba como fiscal de transporte en San Josecito, Táchira, informó el medio Táchira News.

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Cabe resaltar que este sería el tercer detenido por esta doble homicidio y aún queda un cuarto implicado que se encuentra prófugo de la justicia, identificado como Jorge Emiro Chacón Mendoza, por lo que las autoridades siguen con la búsqueda. Los dos detenidos anteriores responden a los nombres de Yovanny Yusseck Mora Pernía, de 33 años, y Keyner Alejandro Caliergo González, de 18.

Briceño Pérez quedó a la orden del Ministerio Público, donde rendirá cuentas a la justicia por el doble asesinato de Marino Eduardo Quiroz Méndez, de 68 años, y su hijo, William Eduardo Quiroz González, de 25 años.

Los Quiroz destacaban como figuras conocidas en el sector transporte de la zona alta del estado Táchira, ya que trabajaban en la línea Expresos La Grita.