Sucesos

Capturaron a hombre por realizar motopiruetas en plena vía pública y provocar fuerte accidente en Zulia

Kharelys Mendez
Kharelys Mendez
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hombre

Funcionarios de la Policía Bolivariana del estado Zulia (Cpbez) detuvieron a un hombre tras provocar un accidente de tránsito mientras realizaba motopiruetas en plena vía pública.

El sujeto quedó identificado como Adrián Benito Portillo Peña, de 22 años.

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El hecho se registró en la Circunvalación N° 3, a la altura del distribuidor Maisanta, parroquia Luis Hurtado Higuera de Maracaibo.

De acuerdo a la policía, el hombre se desplazaba a exceso de velocidad y de manera imprudente realizando «motopiruetas» a bordo de una moto Empire, modelo Owen-150, color azul, placa AA4R41N. Luego impactó contra otro vehículo similar que se encontraba estacionado.

Producto de la colisión, dos personas resultaron con lesiones corporales y la unidad impactada presentó daños materiales.

Los funcionarios actuaron con rapidez para auxiliar a los afectados y los trasladaron a un centro asistencial para su valoración médica.

El detenido fue llevado al Centro de Coordinación Policial Maracaibo Oeste y fue colocado a disposición de la Fiscalía 13 del Ministerio Público.

 

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