Capturaron a hombre por realizar motopiruetas en plena vía pública y provocar fuerte accidente en Zulia

Funcionarios de la Policía Bolivariana del estado Zulia (Cpbez) detuvieron a un hombre tras provocar un accidente de tránsito mientras realizaba motopiruetas en plena vía pública.

El sujeto quedó identificado como Adrián Benito Portillo Peña, de 22 años.

El hecho se registró en la Circunvalación N° 3, a la altura del distribuidor Maisanta, parroquia Luis Hurtado Higuera de Maracaibo.

De acuerdo a la policía, el hombre se desplazaba a exceso de velocidad y de manera imprudente realizando «motopiruetas» a bordo de una moto Empire, modelo Owen-150, color azul, placa AA4R41N. Luego impactó contra otro vehículo similar que se encontraba estacionado.

Producto de la colisión, dos personas resultaron con lesiones corporales y la unidad impactada presentó daños materiales.

Los funcionarios actuaron con rapidez para auxiliar a los afectados y los trasladaron a un centro asistencial para su valoración médica.

El detenido fue llevado al Centro de Coordinación Policial Maracaibo Oeste y fue colocado a disposición de la Fiscalía 13 del Ministerio Público.