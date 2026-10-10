Cámaras de seguridad lo captaron robando en Los Teques y su peculiar manera de vestir ayudó a las autoridades a localizarlo

Funcionarios de la Policía Municipal de Guaicaipuro (Los Teques), en el estado Miranda, adscritos al Servicio de Investigación Penal (SIP) detuvieron a Darwin Johan Romero Salcedo (33), luego de sustraer dinero en efectivo de un establecimiento comercial situado en la calle Miquilén de Los Teques.

La Policía informó en sus redes sociales que la detención ocurrió tras la denuncia formal interpuesta por la encargada del local, ubicado en el centro comercial Marchi. Ella alertó sobre la sustracción de 6.500 bolívares.

De inmediato, los oficiales iniciaron las averiguaciones del caso; se apoyaron en las imágenes captadas a través de las cámaras de la ciudad, a través de la sala SOS Guaicaipuro.

“La trazabilidad de los videos permitió individualizar las características del sospechoso”, publicó el organismo.

En las imágenes se puede ver al hombre cometiendo el hurto y luego salió del lugar, para recorrer las calles. Llama la atención que Romero llevaba puesta una franela a rayas que hizo que fuera reconocido.

Posteriormente, la policía coordinó “un despliegue de campo que culminó con su captura en la vía pública del sector El Hueco, comunidad de Santa Eulalia”.

Tras su captura, al hombre le incautaron “todo el dinero sustraído: 68 billetes de 50 bolívares, 27 de 100 y dos de 200 bolívares”, indicó Poliguaicaipuro.

Al verificar sus datos en el Sistema de Investigación e Información Policial (SIIPOL), se constató que Romero “presenta un extenso prontuario con cinco registros: hurto genérico común (2024), lesiones personales (2024), ultraje a funcionario (2022), violencia sobre funcionario público (2020) y amenaza con arma a la víctima (2014)”.

El caso quedó a la orden del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Miranda, para las actuaciones legales correspondientes.