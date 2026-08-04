Brutal crimen contra dos primos: Salieron a pastorear ganado y terminaron muertos en la quebrada ‘El Diablo’

Dos hombres fueron encontrados muertos en la quebrada El Diablo, en el caserío San Vicente, sector Cambural (Yaracuy), luego de salir a pastorear ganado. Los cuerpos presentaban signos de violencia, con múltiples golpes y heridas por arma blanca.

De acuerdo con medios regionales, las víctimas quedaron identificadas como Omar Antonio Pernalete Quero, de 61 años y Gaudy José Suárez Arbuje, de 53, quienes eran primos y estaban desaparecidos desde la mañana del domingo.

Lo que se precisó, es que salieron de sus casas a las 11:00 a. m. con el ganado que solían llevar a pastar por la zona. Sin embargo, los animales regresaron solos, y ese detalle levantó las primeras sospechas entre los parientes, quienes decidieron salir a buscar a los hombres.

La sospecha de que algo andaba mal se confirmó de la peor manera, cuando dieron con los cuerpos en la quebrada. Ambos presentaban heridas en el cuello; uno de ellos, además, golpes en la cara y un hematoma en uno de los ojos.

Funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), delegación municipal Yaritagua, señalaron que se encuentran recabando información para determinar el móvil del crimen e identificar a los responsables.

Aunque no hay información oficial confirmada por el hermetismo del caso, fuentes policiales no descartaron que se haya tratado de un intento de robo, en el cual las víctimas habrían reconocido a los agresores y, por tanto, ese hecho les habría costado la vida.

Los dos hombres residían en el caserío Sabanita de Tiquire, también en la parroquia San Andrés, una zona montañosa donde eran conocidos por dedicarse al trabajo del campo.

Vecinos y allegados los describen como buenas personas, de familias humildes y trabajadoras. Mientras, la comunidad espera que el Cicpc esclarezca pronto un crimen que ha dejado consternados a los habitantes de esta zona rural de Yaracuy.