FOTOS: Bomberos rescataron cuerpo de hombre que cayó al río Guaire en Petare este 26Sep

Un hombre falleció tras caer desde una considerable altura hacia las riberas del río Guaire, a la altura del sector Puente Baloa en Petare. El trágico incidente movilizó a los cuerpos de rescate durante la jornada de este sábado 26 de septiembre.

De acuerdo con el reporte oficial de Pablo Palacios, comandante general del Cuerpo de Bomberos de Caracas, una comisión de este organismo acudió rápidamente al lugar tras recibir la alerta sobre la caída de la víctima.

Bomberos de Caracas confirmaron el deceso

Al llegar al sitio del suceso, los funcionarios bomberiles iniciaron las labores de descenso y la inspección correspondiente en los márgenes del río. Tras evaluar el cuerpo del ciudadano, los paramédicos y rescatistas constataron que se encontraba sin signos vitales debido al fuerte impacto.

Hasta el momento, las autoridades manejan el hecho bajo la descripción técnica de «caída de su propio plano» desde la estructura vial, aunque se esperan las investigaciones pertinentes para esclarecer las circunstancias exactas que provocaron el lamentable accidente.

El cuerpo fue recuperado por los efectivos bomberiles para los procedimientos legales de rigor. Las autoridades locales reiteraron el llamado a la precaución al transitar por las zonas cercanas a los puentes y márgenes del Río Guaire, principal afluente de la capital.