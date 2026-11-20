Las autoridades policiales rescataron a una perra que fue arrollada en el municipio Sucre, estado Zulia, en la costa sur del Lago de Maracaibo. Ahora se encuentran tras la pista del conductor que causó el siniestro.

Los hechos se dieron en la noche del miércoles en una concurrida calle de la parroquia Rómulo Gallegos. El Cuerpo de Policía Bolivariana del Estado Zulia (Cpbez) informó en sus redes sociales sobre el caso.

Vecinos del sector escucharon los aullidos de la perra e informaron a las autoridades. Poco después, funcionarios de la policía regional se desplazaron hasta la escena para ayudar al animal, que permanecía malherida en el suelo.

De acuerdo al reporte policial, la perra «sufrió lesiones de consideración tras ser arrollada». Los funcionarios le brindaron «resguardo y apoyo oportuno para su atención veterinaria de emergencia» en el lugar.

PERRA ATENDIDA

Un médico veterinario de Misión Nevado participó en el operativo y brindó primeros auxilios a la perra. «Estabilizó su condición física, suturó una herida en el miembro delantero izquierdo», añadió el reporte.

El veterinario «estabilizó los vasos sanguíneos y aplicó antibióticos, antiinflamatorios y cremas tópicas». Una vez la perra estaba estable de salud, fue trasladada a un centro especializado para continuar la atención.

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Mientras tanto, la policía regional puso en marcha las investigaciones para dar con el conductor. Las autoridades precisaron que el sospechoso iba abordo de un «vehículo Neón blanco, placas DAS49W».

El conductor se dio a la fuga tras el siniestro. Ahora es sospechoso del delito de maltrato animal, cuyas sanciones consisten en multas.