Aprovechó su trabajo como albañil en una casa, gestionó un plan y se robó esta suma de dinero

Funcionarios de la Policía Bolivariana del estado Zulia detuvieron en Cabimas a un albañil identificado como Diego Armando Yoris Bracho de 31 años por el robo de 1.500 dólares en efectivo en la vivienda donde laboraba.

Los uniformados realizaban labores de patrullaje por la calle 8 de julio, detrás del estadio El Nido de los Pájaros. Allí fueron abordados por un ciudadano que solicitó ayuda.

El denunciante acusó al hombre de aprovechar un momento a solas para sustraer el dinero que se encontraba resguardado en una habitación.

El sospechoso fue capturado en el sector Delicias Viejas y puesto a disposición del Ministerio Público.

El caso quedó formalmente a disposición del Ministerio Público.