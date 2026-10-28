Sucesos

Aeronave cayó en Amazonas mientras realizaba un traslado a un pueblo indígena, buscan a sobrevivientes

Angel David Quintero
Angel David Quintero
2 Min de Lectura
aeronave

El gobernador del estado Amazonas, Miguel Rodríguez, anunció la caída de una aeronave que servía a los pueblos indígenas.

«Estas son las noticias que jamás uno quisiera informar a nuestro pueblo, por el dolor que sentimos, por todos los que día a día arriesgamos nuestras vidas trabajando por nuestros pueblos indígenas en Amazonas. Acciones que a veces se banalizan y se critican despiadadamente, por esos que jamás han hecho el mínimo esfuerzo por quienes sobreviven en la selva», dijo en un mensaje a través de sus redes sociales.

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«Lamentablemente, el vuelo de la avioneta Cesna 206, siglas YV 166 que llevaba el cuerpo de una hermana fallecida, su familiar y un enfermero muy querido, con destino a la Comunidad Yanomami de Parima B, se precipitó a tierra y en estos momentos se busca localizar el sitio exacto donde habría caído. Era una misión, que de regreso traería consigo pacientes que tenemos en Parima B y que las condiciones climáticas habían retrasado», añadió.

Hasta el momento se desconoce qué pudo haber provocado la caída de la aeronave. «Rogamos a Dios que puedan encontrarse con vida. Ya los equipos están desplegados en la búsqueda. Es el trabajo humano y de entrega que tiene el riesgo de servir en la selva, como lo es perder tu propia vida», concluyó.

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