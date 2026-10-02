Accidente en Miranda: Un GNB perdió el control de su camioneta e impactó a dos mujeres que caminaban por la zona

Un grave accidente de tránsito dejó este viernes a una mujer fallecida y otra herida en el municipio Los Salias, estado Miranda. Un sargento de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) fue detenido por su papel en el siniestro.

Los hechos se dieron esta mañana en la avenida principal La Mariposa, a la altura del sector El Cují. De acuerdo al reportero Román Camacho, un sargento de la GNB conducía una camioneta blanca en el sector cuando ocurrió el siniestro.

Testigos relataron que el sargento habría perdido el control de la camioneta e impactó a dos mujeres que caminaban por la zona. Una de ellas de 56 años, llamada Carmen María Gavidia Almeida, falleció en la escena del accidente.

Otra mujer de 43 años resultó gravemente herida en el siniestro y fue trasladada de inmediato a un centro asistencial. No hay mayores detalles sobre sus lesiones.

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CONDUCTOR FUE DETENIDO

Funcionarios de la Policía de Miranda, de la GNB y de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) se desplazaron a la escena del accidente. Una vez detuvieron al sargento, acordonaron el lugar hasta la llegada de los detectives.

Agentes del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) levantaron el cadáver de Gavidia. La señora se dedicaba a la enfermería y llevaba más de 20 años de servicio.

El conductor de la camioneta permanece bajo resguardo de las autoridades y el caso quedó en manos del Ministerio Público. Se desconocen los cargos en su contra.