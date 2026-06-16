Abuelita murió arrollada por motorizada que se dio a la fuga: su cuerpo permanece en morgue de Carabobo

Una mujer de 74 años, identificada como Susana Hoculak Hasse, murió atropellada por una motorizada en la ciudad de Valencia, estado Carabobo. La conductora de la moto se habría dado a la fuga, pero fue detenida poco después del siniestro.

Los hechos se dieron en horas de la tarde del domingo en la avenida Bolívar Norte, a la altura del centro comercial Camoruco. De acuerdo a la reportera local Heberlizeth González, señora Hoculak cruzaba la calle cuando ocurrió la tragedia.

Testigos relataron que Hoculak fue arrollada por una moto que conducía una mujer. Transeúntes y organismos de emergencias auxiliaron a la septuagenaria, quien fue trasladada a la Ciudad Hospitalaria Dr. Enrique Tejera (CHET).

Reportes extraoficiales indican que la conductora de la moto huyó del lugar, dejando a Hoculak gravemente herida sobre el pavimento. Sin embargo, la mujer habría sido detenida por después por los organismos de seguridad.

EL CUERPO DE HOCULAK

Hoculak fue internada de emergencia en la CHET, pero murió poco después de su ingreso por la gravedad de sus lesiones. Luego su cuerpo fue trasladado a la morgue del hospital González Plaza de Naguanagua.

Tras el accidente, ningún familiar de Hoculak se ha comunicado con las autoridades. En tal sentido, su cuerpo permanece en la morgue a la espera de que alguien se presente para reclamarlo y poner en marcha los procedimientos correspondientes.

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Las autoridades pidieron a la ciudadanía ayudar para ubicar a familiares, seres queridos o conocidos de la señora Hoculak. Hasta entonces, su cadáver permanecerá en la morgue.