35 estudiantes resultaron intoxicados en liceo de Lara, es la segunda vez en lo que va de año

35 estudiantes resultaron intoxicados en el Liceo Juan Antonio Rodríguez Domínguez de Aguada Grande, municipio Urdaneta, estado Lara.

Los jóvenes presentaron síntomas como vómitos, picazón y taquicardia dentro de la institución, lo que generó momentos de angustia entre docentes, compañeros y representantes. Inicialmente fueron atendidos en el CDI local, pero debido a la gravedad de algunos casos, varios fueron remitidos a hospitales.

La urgencia se vio agravada por la falta de ambulancias. Reportes de la comunidad indican que: Varios estudiantes han sufrido convulsiones durante la espera o el trayecto. Incluso los jóvenes en estado crítico están siendo trasladados en carros particulares, el transporte de la institución y hasta en camiones tipo 350.

⚠️ ¡Gravedad extrema en el municipio Urdaneta! Por segunda vez en menos de un mes, alumnos en Aguada Grande sufren intoxicación masiva. Familiares denuncian traslados en camiones 350 ante la falta de ambulancias. Hay reportes de convulsiones. https://t.co/BDNL9qp1VY#Lara pic.twitter.com/lz19cGxzC6 — GremioDocente (@GremioDocente) March 20, 2026

El alcalde del municipio Urdaneta, Hamad Al Chaer emitió un reporte en el cual se confirmó que hasta ese momento no habían podido trasladar a todos los afectados al centro hospitalario. No obstante, los que arribaron al lugar ya estarían estables.

«Hubo aproximadamente 35 niños con intoxicación. Un caso que se desconoce el motivo, pero en este momento están acá con una gran atención, también asegurando a estos jóvenes que están estables, cada uno de ellos», indicó.

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«Las autoridades competentes están en estos momentos haciendo sus respectivas investigaciones para dar con el causante de esta intoxicación», añadió el alcalde.

Mientras tanto, la doctora Mirella, directora del hospital, confirmó que para ese momento solo habían atendido a un grupo de los afectados. «Hasta este momento se han atendido 21 pacientes, que están estables, con síntomas de intoxicación por origen desconocido. Estamos esperando 16 más que serás trasladados desde Aguada Grande hasta acá». Los estudiantes afectados tienen entre 15 y 18 años.

Esta es la segunda vez en menos de 45 días que ocurre un evento similar en el plantel. A principios de febrero, un anexo del liceo fue cerrado tras una intoxicación. Pese a que se mantenía un horario de contingencia, este nuevo episodio ha resultado ser de mayor envergadura y gravedad.