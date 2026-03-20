Sucesos

35 estudiantes resultaron intoxicados en liceo de Lara, es la segunda vez en lo que va de año

Angel David Quintero
Por Angel David Quintero
3 Min de Lectura
3 Min de Lectura
Estudiantes

35 estudiantes resultaron intoxicados en el Liceo Juan Antonio Rodríguez Domínguez de Aguada Grande, municipio Urdaneta, estado Lara.

Los jóvenes presentaron síntomas como vómitos, picazón y taquicardia dentro de la institución, lo que generó momentos de angustia entre docentes, compañeros y representantes. Inicialmente fueron atendidos en el CDI local, pero debido a la gravedad de algunos casos, varios fueron remitidos a hospitales.

Leer Más

Tsingtao
Escándalo en China: Grabaron a trabajador de una cervecera orinando en tanques de malta
Hombre murió ahogado mientras comía bollos de chicharrón con un amigo en San Félix
Revelan la siniestra historia detrás del incendio por fuga de bombona de gas en Carrizal: Fue provocado

La urgencia se vio agravada por la falta de ambulancias. Reportes de la comunidad indican que: Varios estudiantes han sufrido convulsiones durante la espera o el trayecto. Incluso los jóvenes en estado crítico están siendo trasladados en carros particulares, el transporte de la institución y hasta en camiones tipo 350.

El alcalde del municipio Urdaneta, Hamad Al Chaer emitió un reporte en el cual se confirmó que hasta ese momento no habían podido trasladar a todos los afectados al centro hospitalario. No obstante, los que arribaron al lugar ya estarían estables.

LEA TAMBIÉN: MEGAPAGÓN AFECTÓ A MÁS DE SIETE ESTADOS DEL PAÍS ESTE 20MAR, ESTO ES LO QUE SE SABE

«Hubo aproximadamente 35 niños con intoxicación. Un caso que se desconoce el motivo, pero en este momento están acá con una gran atención, también asegurando a estos jóvenes que están estables, cada uno de ellos», indicó.

«Las autoridades competentes están en estos momentos haciendo sus respectivas investigaciones para dar con el causante de esta intoxicación», añadió el alcalde.

Mientras tanto, la doctora Mirella, directora del hospital, confirmó que para ese momento solo habían atendido a un grupo de los afectados. «Hasta este momento se han atendido 21 pacientes, que están estables, con síntomas de intoxicación por origen desconocido. Estamos esperando 16 más que serás trasladados desde Aguada Grande hasta acá». Los estudiantes afectados tienen entre 15 y 18 años.

Esta es la segunda vez en menos de 45 días que ocurre un evento similar en el plantel. A principios de febrero, un anexo del liceo fue cerrado tras una intoxicación. Pese a que se mantenía un horario de contingencia, este nuevo episodio ha resultado ser de mayor envergadura y gravedad.

ETIQUETADO:
Compartir este artículo

Síguenos en las Redes

Últimas Noticias

pensionados
Aumentó el bono contra la Guerra Económica para los pensionados, este es el nuevo monto que cobrarán
Venezuela
Los granos, oro proteico que rinde por tres
Columnistas
VIRAL: Beto de Rawayana sorprendió a sus seguidores al salir en video de Tini con Lionel Messi
Caraota Show