El fetiche por los pies es la preferencia erótica más frecuente enfocada en partes no genitales del cuerpo, representando el 47 %, según estudios especializados.

Lejos de ser una desviación o un problema mental, los expertos lo consideran una expresión normal de la sexualidad humana siempre que se viva de forma consensuada.

El manual diagnóstico DSM-5 señala que los fetiches suelen originarse antes de la adolescencia. Pueden deberse a experiencias tempranas, educación sexual muy restrictiva o condicionamiento (asociar los pies con estímulos placenteros durante el desarrollo).

En el cerebro, la región que procesa la sensibilidad de los pies está ubicada justo al lado de la zona que regula la excitación genital, lo que en algunas personas genera una conexión cruzada de estímulos.

Las sociedades más abiertas hacia la sexualidad suelen aceptar mejor estas prácticas. Además, el hecho de que los pies permanezcan habitualmente cubiertos les otorga un atractivo simbólico similar al de otras zonas íntimas.

MITOS FRENTE A LA REALIDAD CLÍNICA

Puede practicarse como un simple juego previo (como dar un masaje) en cualquier relación de pareja sin necesidad de roles de dominación.

Según el DSM-5, solo pasa a considerarse un trastorno clínico si, durante al menos seis meses, la atracción se vuelve obsesiva, provoca malestar emocional, afecta la vida social o laboral, o impide alcanzar la excitación si no hay pies de por medio. En esos casos, la psicoterapia (como la terapia cognitivo-conductual) resulta de gran ayuda.

Cómo abordarlo en pareja, la clave principal es la comunicación honesta y el consentimiento. Los especialistas recomiendan expresar el gusto sin tabúes, empezar de forma gradual (por ejemplo, con masajes o caricias), cuidar siempre la higiene y respetar los límites si la pareja no se siente cómoda con ciertas prácticas.